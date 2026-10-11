Haaland lanza un mensaje tras la goleada del Manchester City al Liverpool: “Fue un momento precioso”

El Manchester City sigue su marcha perfecta en la Premier League y este fin de semana se impuso ante el Liverpool en Anfield en actividad de la jornada 6. El encuentro fue bastante parejo hasta el minuto 62, cuando Ryan Gravenberch vio su segunda tarjeta amarilla del encuentro y dejó a los Reds con diez futbolistas. A partir de este momento todo fue cuesta abajo para el equipo dirigido por Andoni Iraola.

Tres minutos después de la expulsión del mediocampista neerlandés, Erling Haaland abrió el marcador. Al minuto 68, Jéremy Doku apareció para incrementar la ventaja de los Citizens y, al 78, Rayan Cherki firmó el 3-0 definitivo a favor de la escuadra de Enzo Maresca.

Al final del partido, Haaland habló con Sky Sports y reveló que el partido fue "difícil", pero que la victoria en el estadio del Liverpool fue "preciosa".

Fue un momento precioso que se quedará con nosotros durante mucho tiempo (...) Fue duro y difícil, pero una vez más demostramos un carácter increíble, desde Donnarumma hasta los delanteros. Estoy muy orgulloso de todos Erling Haaland

"This is a lovely moment that will stay with us for a long time... I'm so proud of everyone"



Erling Haaland on Manchester City's win over Liverpool at Anfield. pic.twitter.com/r3g5JgxX66 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 11, 2026

Haaland responde a los aficionados del Liverpool que llamaron tramposo al Manchester City

El de este domingo 11 de octubre fue el primer partido del Manchester City desde que el club fue encontrado culpable por más de 100 cargos por graves infracciones financieras a las reglas de la Premier League.

El recibimiento de los fans del Liverpool fue bastante hostil este fin de semana. De acuerdo con numerosos reportes periodísticos, los aficionados de los Reds llamaron "tramposos" a los integrantes del Manchester City y pidieron que desciendan.

Aficionados del Liverpool explotaron contra el Manchester City y los llamaron "tramposos" tras el escándalo financiero en la Premier League | Alex Pantling/GettyImages

En entrevista posterior al encuentro, Haaland se refirió al ambiente en Anfield este fin de semana y si este fue más hostil que en otras visitas.

En realidad no. Siempre es difícil venir aquí en la era de Pep (Guardiola) y (Jürgen) Klopp. Es hora de mantenernos fuertes, permanecer unidos y hacer lo que podamos, que es jugar buen fútbol (y luchar juntos porque al final, eso es lo único que podemos hacer) Erling Haaland

El Manchester City volverá a la actividad este miércoles 14 de octubre cuando reciban al Paris Saint Germain en el Etihad Stadium en partido de la segunda jornada de la Premier League.