Haití vs Escocia: previa, predicciones y alineaciones

Arranca el Mundial 2026, donde Argentina buscará defender su cetro tras haberlo obtenido en Qatar 2022. El Grupo C comienza sus acciones el sábado y mientras Brasil se enfrentará a Marruecos, Haití le hará los honores a Escocia, dos selecciones que vuelven a esta fiesta internacional tras más de dos décadas sin presencia.

La discreta Haití únicamente ha participado en una Copa del Mundo y para recordarlo tenemos que voltear hacia Alemania 1974, siendo despedida en la primera ronda, sin haber podido acumular puntos tras caer en sus tres cotejos, con dos goles a favor y 14 en contra. Para llegar hasta aquí, Los Granaderos tuvieron que hacerse con la cima de su sector de la CONCACAF y dejar en el camino a Honduras y Costa Rica, dos selecciones con experiencia mundialista.



Del otro lado, la última vez que vimos a los escoceses en el campeonato internacional fue en Francia 1998, sin poder superar la Fase de Grupos, con un empate y dos tropiezos, con dos anotaciones a favor y seis en contra, tras compartir sector con la subcampeona Brasil, Noruega y los marroquíes. Para llegar aquí, El Ejército Tartán tuvo que liderar el Grupo C de las Eliminatorias de la EURO quedando por encima de Dinamarca, Grecia y Bielorrusia.

Pronóstico SI

Antes de llegar al certamen, Haití tuvo algunos amistosos contra selecciones como Islandia y Túnez, sacando un empate y una derrota, pero el primero es un rival que no logró el boleto al Mundial. Escocia tampoco supo acariciar la victoria en sus amistosos recientes, ya que Costa de Marfil le pegó por la mínima, lo mismo que Japón, aunque estos dos sí tendrán presencia al ser rivales de mayor jerarquía. La balanza podría estar pareja, no obstante, las casas de apuestas sitúan a los escoceses como claros favoritos contando con un esquema táctico sólido que busca controlar el ritmo del juego. Sin embargo, será un resultado apretado porque al estar los dos en un grupo que cuenta con Brasil y la fuerte Marruecos, se trataría de una final adelantada en la que se juegan mucho más que los tres puntos.

Haití 1-2 Escocia

¿A qué hora se juega el Haití vs Escocia?

Ciudad: Foxborough, Massachusetts

Estadio: Gillette Stadium

Fecha: sábado, 13 de junio

Horario: 20 h (EEUU ET), 19 h (México), 3 h (España) (14/06)

Historial de enfrentamientos

No hay antecedentes de enfrentamientos entre Haití y Escocia.

Últimos 5 partidos

Haití Escocia Haití 1-2 Perú 5/6/26 Bolivia 0-4 Escocia 6/6/26 Haití 4-0 Nueva Zelanda 2/6/26 Escocia 4–1 Curazao 30/5/26 Haití 1-1 Islandia 31/3/26 Costa de Marfil 1-0 Escocia 31/3/26 Haití 0-1 Túnez 28/3/26 Escocia 0-1 Japón 28/3/26 Haití 2-0 Nicaragua 18/10/25 Escocia 4-2 Dinamarca 18/11/25

¿Cómo ver el Haití vs Escocia por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX México España DAZN

Últimas noticias de Haití

El equipo dirigido por el francés Sébastien Migné cuenta con el veterano arquero y capitán Johnny Placide (SC Bastia) y con varios elementos que militan en Europa como Carlens Arcurs (Angers), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Jean-Kévin Duverne (KAA Gent), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Josué Casimir (AJ Auxerre), Wilson Isidor (Sunderland), Yassin Fortune (FC Vizela) y Leny Joseph (Ferencváros), entre otros más.

La selección haitiana ha tneido un cambio de última hora, no en su lista de convocados, sino en la indumentaria. La FIFA ha obligado a la federación a hacer modificaciones ya que consideraban que algunos elementos del diseño podían interpretarse como un mensaje político.

Wilson Isidor, Oliver Pierre Woodensky | Vaughn Ridley/GettyImages

La posible alineación de Haití (4-4-2): Johnny Placide; Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne; Ruben Providence, Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson; Duckens Nazon, Wilson Isidor.

Últimas noticias de Escocia

El timonel Steve Clarke cuenta en su plantilla con los líderes Scott McTominay (Napoli) y John McGinn (Aston Villa), así como con el goleador Lawrence Shankland (Heart of Midlothian), quien marcó 20 goles en esta temporada. Tampoco se puede dejar de lado a Ryan Christie (Bournemouth), Kieran Tierney (Celtic), Che Adams (Torino) y el veterano guardameta Craig Gordon (Celtic), quien no ha jugado ni un solo minuto desde enero.

Una de sus estrellas, Andrew Robertson, fue anunciado como nuevo jugador del Tottenham, pues su contrato con el Liverpool vence el próximo 30 de junio.

Scotland v Japan - International Friendly | Ian MacNicol/GettyImages

La posible alineación de Escocia (3-5-2): Liam Kelly; Kieran Tierney, Dominic Hyam, John Souttar; Andy Robertson, Scott McTominay, Billy Gilmour, Ryan Christie, Nathan Patterson; George Hirst, Ché Adams.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026