Haití vs Marruecos: previa, predicciones y alineaciones

Marruecos y Haití se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la tercera y última fecha del Grupo C de la Copa del Mundo 2026. El seleccionado africano llega invicto, con cuatro puntos sobre seis posibles, y depende de sí mismo para meterse en los 16avos de final.

El equipo de Mohamed Ouahbi no solo busca la clasificación sino también quedarse con el primer puesto de la zona. Para lograrlo, necesita vencer a Haití y esperar que la diferencia de gol con Brasil, que jugará en simultáneo ante Escocia, lo favorezca. La victoria ante los escoceses reforzó la confianza de un equipo que ya había dejado buenas sensaciones en el empate del debut contra la Canarinha.

Haití, en cambio, llega eliminado tras perder sus dos primeros partidos del grupo. La derrota ante Escocia en el estreno y el 3 a 0 sufrido frente a Brasil dejaron sin chances al equipo caribeño, que igualmente intentará cerrar su regreso mundialista con una actuación competitiva ante uno de los seleccionados más sólidos del torneo.

A continuación, toda la información para seguir este partido del Mundial.

Pronóstico SI Fútbol

Marruecos llega en un momento claramente superior. El equipo africano mostró orden, intensidad y personalidad en sus dos primeras presentaciones, y cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias en todos los sectores del campo. Tiene a un Ismael Saibari en un momento extraordinario y la necesidad de ganar por varios goles de ventaja.

Los centroamericanos tienen poco que perder y eso puede volverlos un rival incómodo, pero la diferencia de jerarquía es innegable. Si Marruecos logra abrir el partido temprano debería quedarse con una victoria relativamente cómoda para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Pronóstico: Marruecos 3-0 Haití

¿A qué hora se juega Marruecos vs Haití?

Ciudad : Atlanta, Georgia

: Atlanta, Georgia Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium Fecha: miércoles 24 de junio

miércoles 24 de junio Hora: 18:00 EE.UU (Este), 16:00 MEX, 00:00 ESP (25/6)

FIFA World Cup 2026 - Mercedes-Benz Stadium | Anadolu/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Marruecos y Haití

Será el primer duelo directo entre estas dos selecciones

Últimos 5 partidos

Marruecos Haití Marruecos 1-0 Escocia 19/06/26 Brasil 3-0 Haití 19/06/26 Marruecos 1-1 Brasil 13/06/26 Escocia 1-0 Haití 13/06/26 Marruecos 1-1 Noruega 07/06/26 Haití 1-2 Perú 06/06/26 Marruecos 4-0 Madagascar 26/05/26 Haití 4-0 Nueva Zelanda 02/06/26 Marruecos 5-0 Burundi 26/05/26 Hatí 1-1 Islandia 31/03/26

¿Cómo ver el Marruecos vs Haití por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Marruecos

Marruecos llega con el impulso de haber vencido a Escocia por 1 a 0 con un gol tempranero de Ismael Saibari, el más rápido de lo que va del Mundial. El delantero del PSV, ya fichado por el Bayern Múnich para la próxima temporada, atraviesa un momento excepcional y es la principal amenaza con la que cuenta el conjunto africano.

No hay bajas confirmadas de peso ni sancionados informados para este encuentro, por lo que Mohamed Ouahbi podría repetir el equipo que salió a jugar ante Escocia. La duda pasa por si decide administrar cargas en algunos futbolistas importantes o si apuesta por su mejor once para intentar pelearle el primer puesto del grupo a Brasil.

Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de Marruecos (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari

Últimas noticias de Haití

El equipo que dirige Sebastian Migné quiere despedirse de esta Copa con una alegría tras quedar eliminado en la goleada sufrida ante Brasil. Ya demostró que puede competir ante un rival de mayor jerarquía, tal como lo hizo ante Escocia, e intentará repetir una actuación similar ante los marroquíes.

La principal fortaleza del conjunto caribeño pasa por la experiencia de jugadores como Johny Placide, Duckens Nazon y Frantzdy Pierrot. Ante Marruecos, el objetivo será resistir desde el orden defensivo y aprovechar las pocas situaciones que pueda generar de contraataque.

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Haití (4-4-2): Placide; Arcus, Duverne, Adé, Delcroix, Expérience; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.

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