Hakimi no se achica: "Nos conocen como los brasileños de África"

Achraf Hakimi atendió a la prensa en la previa del debut mundialista ante Brasil, en uno de los grandes duelos que tiene el Mundial 2026 en su fase de grupos.

Lejos de tirarse a menos, el lateral del París Saint-Germain fue a fondo: "El rival de mañana tiene muchísima calidad, pero nosotros también la tenemos. Nos conocen como los brasileños de África. Estamos preparados para hacer algo histórico con la confianza y el apoyo de todo el pueblo marroquí. Saldremos a competir al máximo para empezar el torneo con buen pie".

"Todo el mundo conoce el potencial de Brasil y la calidad de Vinicius, que es un grandísimo futbolista. El resto de la plantilla brasileña también tiene un nivel altísimo. Sin embargo, nos hemos preparado a conciencia, estamos listos y yo me encuentro muy bien en lo personal. Estoy convencido de que podemos firmar una gran actuación en este partido", señaló sobre el rival de turno y sus figuras.

FBL-WC-2026-TRAINING-MAR | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

En el sentido táctico, dijo: "En un partido de este nivel y en un torneo tan largo como el Mundial no existen los favoritos. Conocemos el potencial de Brasil, pero ellos también conocen el de Marruecos. Será un choque muy equilibrado que se decidirá por pequeños detalles, especialmente en las áreas. Esperamos que la balanza se incline a nuestro favor, por lo que debemos mantener la concentración en ataque para aprovechar las ocasiones y defender con solidez. En una Copa del Mundo nadie parte con ventaja clara".

"Estamos acostumbrados a este clima porque somos africanos y en Marruecos hace calor. Llegamos con tiempo para aclimatarnos y adaptarnos a las altas temperaturas. El cuerpo técnico diseñó una planificación excelente para gestionar el desgaste físico. Supimos administrar bien el esfuerzo bajo el calor tanto en los entrenamientos como en el amistoso frente a Noruega. Todo marcha según lo previsto y estamos listos para afrontar el partido de mañana en las mejores condiciones posibles", puntualizó sobre el factor clima, que ya ha afectado a más de un combinado.

Sobre los compañeros lesionados, Aguerd y Abde, lamentó: "Por desgracia, Nayef cayó lesionado y quiero agradecerle todo lo que ha dado por este equipo. Me entristece mucho su situación. Nos dejaremos el alma en el campo por todos los marroquíes y por nuestros dos compañeros ausentes. Darlo todo por Marruecos es innegociable. Jamás dudo de este país y me siento profundamente orgulloso de ser marroquí. Vi el enorme sacrificio de todos en el partido contra Noruega y nuestra afición es una motivación increíble. Sentimos su aliento y su orgullo. Creo firmemente en el trabajo, en la confianza colectiva y en el rendimiento sobre el césped".

Por último dejó un mensaje para los más jóvenes: "Yo ya he jugado dos Mundiales y también empecé siendo muy joven. Mi consejo es que disfruten cada segundo porque nunca sabes si será el último. Hay que vivirlo con la máxima responsabilidad, sabiendo que tenemos a 44 millones de marroquíes empujando detrás. Cada instante cuenta y hay que aprovecharlo, ya que el futuro es impredecible, tal como hemos comprobado con los casos de Abde y Nayef".