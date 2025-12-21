Con un Lamine Yamal nuevamente decisivo, el Barcelona de Hansi Flick aseguró su título honorifico de invierno este domingo, al vencer 0-2 al Villarreal en La Cerámica, en un encuentro que finalmente no se disputó en Miami, pese a los deseos fallidos de LaLiga.

El brasileño Raphinha adelantó a los blaugranas de penal al minuto 12, mientras que Yamal puso el sello definitivo al 63', gracias a una definición de vieja escuela; de puntera.

Sin embargo, el duelo cambió por completo al filo del descanso cuando el central del Villarreal, Renato Veiga, fue expulsado tras una durísima entrada por detrás sobre el propio Lamine. La acción, no tan protestada por el zaguero portugués, sí causo ira en la afición local, que descargó la misma con una sonora pitada hacia el futbolista culé, al que consideraron responsable directo de la tarjeta roja.

Claro que, lejos de verse amedrentado por la hinchada del Submarino Amarillo, el hispano-marroquí respondió de la mejor manera posible en la segunda mitad, confirmando su enorme influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo de Flick, quien por otro lado valoró tanto la jugada polémica como la reacción de su pupilo.

⁉️ "¿La atmósfera hostil sobre Lamine Yamal? Él tiene que gestionarlo. El segundo gol, la mejor respuesta". #LALIGAEASPORTS



😉 Hansi Flick, sobre la actitud de la grada de La Cerámica con la perla culé. pic.twitter.com/JFBS7gA070 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2025

“La expulsión para mí era clara. Son cosas que deberá gestionar, pero la mejor respuesta fue haber anotado el segundo gol”, afirmó el entrenador alemán en conferencia de prensa, subrayando la personalidad de Yamal.

Con esta victoria, la octava seguida en liga, el Barcelona mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre su máximo rival, el Real Madrid, en lo más alto de la clasificación tras18 fechas disputadas. Pero al margen del resultado, el partido dejó la imagen de un Lamine decisivo y respaldado públicamente por su técnico, en una noche en la que el carácter de líder, a pesar de su precocidad, volvió a imponerse incluso ante la presión de la grada rival.