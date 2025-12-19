La fecha en la que Ronald Araújo volvería a jugar con el Barcelona

En el FC Barcelona se vive con máxima cautela la situación de Ronald Araújo. Es que tanto la entidad azulgrana como el propio futbolista han decidido afrontar este proceso sin fecha límite ni presiones externas, apostando por una recuperación progresiva basada en el día a día; de hecho, el mensaje interno es unánime: la prioridad absoluta es el bienestar del jugador por encima de cualquier necesidad en el campo.

A diferencia de una lesión muscular, el central uruguayo atraviesa una baja relacionada con su salud mental; un terreno mucho más delicado y sin plazo de recuperación cerrado. Por tal motivo, Mundo Deportivo reveló que la institución catalana maneja el caso con especial sensibilidad y discreción, a pesar de existir una previsión orientativa sobre la vuelta al engramado de parte del sudamericano, enfocado al retorno del parón navideño, a comienzos de enero.

En las recientes semanas, Araújo ha optado por mantenerse lejos de Barcelona, y del club, para desconectar del entorno habitual y centrarse plenamente en su proceso personal. El pasado viernes regresó de Israel, pero a principios de la actual semana viajó a Uruguay, donde tiene previsto pasar las fiestas decembrinas acompañado de la familia y el círculo cercano; una necesitad preponderante en este caso.

🚨 Ronald Araujo is training individually in Uruguay with a physical preparator that is in contact with Barcelona.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/033BlwxeHO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 17, 2025

Asimismo, el canterano de Rentistas no está afrontando dicha etapa en solitario, dado que cuenta con el apoyo constante de un preparador físico que trabaja de manera coordinada y diaria con los servicios del Barcelona. De ese modo, el zaguero de 26 años sigue un plan individualizado, diseñado de forma conjunta, que se adapta a sus sensaciones y necesidades.

Definitivamente, en el Barça no existe ninguna urgencia que precipite el regreso de Ronald Araújo, al punto que directiva y cuerpo técnico entienden que forzar los tiempos sería contraproducente y podría afectar a mediano y largo plazo a quien es uno de los capitanes del equipo. El objetivo es que el seleccionado charrúa vuelva cuando esté completamente preparado, tanto física como mentalmente, dejando atrás los problemas que le obligaron a detener su accionar tras la visita a Stamford Bridge, la casa del Chelsea, el pasado 25 de noviembre.

