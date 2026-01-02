Hansi Flick admite carencias defensivas en el Barcelona e intentarán reforzarse con todo en el marcado invernal

La franqueza de Hansi Flick volvió a marcar la agenda del FC Barcelona. En conferencia, el técnico reconoció que la plantilla presenta limitaciones en la zaga y que la planificación actual podría quedarse corta para competir con regularidad en todos los frentes durante el tramo decisivo.

El entrenador fue claro al explicar su diagnóstico: “Cuando miro la línea defensiva, pienso que necesitamos un jugador más ahí”. La frase, directa y sin rodeos, evidenció una preocupación instalada puertas adentro, especialmente por la acumulación de partidos y la exigencia física que impone el calendario.

Flick añadió que cualquier movimiento deberá cumplir criterios deportivos y financieros: “Habrá que esperar y ver, tiene que ser algo que tenga sentido —no es fácil en enero—”. El mensaje subraya cautela, pero también confirma que la secretaría técnica ya explora alternativas viables.

La lectura interna es que el plantel va corto en la zona baja. Entre lesiones, rotaciones y perfiles específicos, el cuerpo técnico considera necesario sumar un zaguero central que aporte fiabilidad inmediata, experiencia competitiva y capacidad para adaptarse rápidamente al modelo de juego.

En ese contexto, el club rastrea el mercado de invierno con una prioridad definida. Hay nombres sobre la mesa, aunque sin prisas ni decisiones precipitadas. La premisa es clara: incorporar sólo si la operación mejora al equipo y no compromete el equilibrio económico a mediano plazo.

La situación financiera condiciona el abanico de opciones. Fuentes del club reconocen que la vía más realista es una cesión, con o sin opción de compra, que permita reforzar sin asumir un desembolso elevado. El mercado ofrece oportunidades, pero exige creatividad.

Desde el vestuario, el mensaje de Flick también busca gestionar expectativas. La plantilla actual confía en competir, pero el técnico entiende que una pieza adicional puede marcar diferencias en partidos cerrados, especialmente cuando se acumulan minutos y la fatiga aumenta.

Así, el Barcelona entra en enero con una hoja de ruta definida: evaluar, comparar y decidir con cabeza fría. La prioridad es un central. El tiempo dirá si la alarma de Flick se traduce en un refuerzo concreto o en la confirmación de que la solución está en casa.

