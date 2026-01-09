Hansi Flick admite dudas sobre el futuro de Robert Lewandowski con el Barcelona

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció abiertamente que todavía no está claro cuál será el futuro de Robert Lewandowski a partir de la próxima temporada. El delantero polaco se encuentra en los últimos seis meses de su contrato, y, hasta el momento, el club no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad.

Lewandowski, quien fue el referente ofensivo del equipo durante tres temporadas, ha perdido protagonismo de manera notable. A sus 37 años, ahora aparece por detrás de Ferran Torres en la rotación y sus minutos han disminuido de forma considerable. En la mayoría de los partidos recientes, su participación se ha limitado a ingresos breves cuando los encuentros ya estaban resueltos. Incluso llamó la atención que no sumara ni un solo minuto en la goleada 5–0 ante el Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España, quedándose como suplente sin ingresar.

Tras ese partido, Flick fue claro al hablar del tema. Admitió que no sabe dónde jugará Lewandowski la próxima campaña, aunque dejó en claro que mantiene una buena relación con el futbolista y que ya conversaron sobre la situación. El técnico alemán explicó que el club tomará una decisión hasta el final de la temporada, sin prisas.

📺 DIRECTO @JijantesFC



🗣️ Hansi Flick sobre Lewandowski y un posible futuro en Arabia: "Soy honesto con Robert, estoy contento de tenerle. No diré que va a dejar el club porque tenemos tiempo para hablarlo y decidirlo a final de temporada".



🔗 https://t.co/OGW0AKBuBT pic.twitter.com/7Loy6iipsU — Jijantes FC (@JijantesFC) January 7, 2026

A pesar de la incertidumbre, no se espera que Lewandowski busque salir en el mercado de invierno. El buen momento deportivo del Barcelona, que actualmente lidera LaLiga con cuatro puntos de ventaja, reduce la urgencia de realizar cambios drásticos en la plantilla.

Eso no significa que el club esté quieto. La directiva, encabezada por el director deportivo Deco, trabaja en distintos frentes. Uno de ellos es el posible regreso de João Cancelo a préstamo, operación que podría cerrarse por una cifra cercana a los cinco millones de euros. Además, el Barcelona analiza la situación del portero Marc-André ter Stegen, quien ha perdido su lugar en la jerarquía tras quedar por detrás de Joan García y Wojciech Szczęsny.

Aunque una lesión reciente generó dudas, desde el club aseguran que Ter Stegen se encuentra bien. Equipos como el Girona estarían atentos a su situación, siempre y cuando el Barcelona asuma una parte importante de su salario.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL BARCELONA