Hansi Flick admite el mal momento del Barcelona tras caer frente al Girona

El FC Barcelona no atraviesa su mejor momento de la temporada. El conjunto blaugrana sufrió una sorpresiva derrota por 2-1 ante el Girona en su visita al Estadio Montilivi, en duelo correspondiente a la jornada 24 de LaLiga. Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick descendió al segundo puesto de la clasificación con 58 puntos, quedando a dos unidades del Real Madrid.

En conferencia de prensa, el técnico alemán del Barcelona analizó la actualidad del equipo y evitó señalar al arbitraje como responsable de la inesperada derrota, atribuyéndola al bajo rendimiento colectivo de sus jugadores. Tras perder el liderato de LaLiga, Flick se mostró autocrítico, aunque dejó claro que la pelea por el título sigue abierta y que aún queda un largo camino por recorrer.

No estamos en un buen momento, especialmente en las transiciones defensivas (...) Tenemos que calmarnos. Hemos cometido muchos errores. Tenemos una semana larga. Daré dos días de fiesta para que los jugadores pueden resetearse para mejorar. Queda un camino largo, ahora vamos segundos Hansi Flick

Sobre la posible falta sobreJules Koundé en la jugada del 2-1 a favor del Girona, que el árbitro central decidió no señalar y que pudo haber cambiado el rumbo del partido, Flick prefirió no polemizar. No obstante, dejó entrever que, a su juicio, la acción sí debía sancionarse como penalti a favor de su equipo.

Si hubiéramos jugado bien, podría criticar la decisión. Pero no lo quiero hacer para que sirva de excusa. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y mejorar nosotros. No estamos mostrando lo que somos Hansi Flick

Girona Fc V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Finalmente, Flick reconoció que su equipo debe elevar el nivel en los próximos compromisos. La nota positiva, sin embargo, es que el Barcelona podría recuperar a piezas clave para su funcionamiento, como Pedri y Marcus Rashford, cuyo regreso fortalecería notablemente el esquema del conjunto blaugrana.

El Barcelona volverá a la actividad el próximo domingo 22 de febrero cuando reciba en el Spotify Camp Nou al Levante en la jornada 25 de LaLiga.