Hansi Flick analiza la sufrida victoria del Barcelona ante el Guadalajara: “Jugar la Copa no es fácil"

En el papel, el FC Barcelona partía como claro favorito para imponerse al Deportivo Guadalajara en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey; sin embargo, el conjunto blaugrana tuvo que batallar más de lo previsto para superar al equipo del Campeonato Nacional de Liga de Primera Federación.

El conjunto dirigido por Hansi Flick abrió el marcador al minuto 76 con un tanto de Andreas Christensen y sentenció el 0-2 definitivo al 90 gracias a una anotación de Marcus Rashford. Al término del encuentro, el técnico alemán compartió su valoración sobre el disputado compromiso ante el Guadalajara.

Flick señaló que los partidos de la Copa del Rey rara vez son sencillos, más allá de la diferencia de categoría entre los equipos, y destacó los aspectos positivos que dejó el desempeño de su escuadra.

Jugar la Copa no es fácil, pero al final lo más importante es la actitud y la mentalidad y la han mostrado Hansi Flick

Flick elogió el trabajo del Deportivo Guadalajara, que logró resistir el empuje del líder de LaLiga durante casi ochenta minutos.

No son partidos nada fáciles, la actitud en el campo es la llave para la victoria. Los dos la mostramos y el partido fue para nosotros Hansi Flick

Hansi Flick habla sobre el regreso de Marc Ter Stegen

Flick optó por Marc-André ter Stegen como titular en el partido de este martes 16 de diciembre ante el Guadalajara. Aunque el guardameta alemán ya se encuentra recuperado de su lesión, la competencia por el arco es intensa, pues Joan García y Wojciech Szczęsny parecen partir con ventaja en la preferencia del técnico.

Cd Guadalajara V Fc Barcelona - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

Esto es lo que dijo el técnico del Barcelona sobre el regreso de Ter Stegen.

Es el capitán y es muy importante para el equipo. Hoy había la oportunidad de que jugara y se la he dado en una competición como la Copa. Le respeto. Es un paso más para él. Nada más Hansi Flick

El Barcelona volverá a jugar el domingo 21 de diciembre cuando visiten al Villarreal en partido de la jornada 18 de LaLiga en el Estadio de la Cerámica.