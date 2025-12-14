El Futbol Club Barcelona volvió a ganar en esta Jornada 16 de LaLiga y con ese resultado de dos por cero sobre el Osasuna se mantuvo como líder en solitario en esta campaña 2025/26, independientemente de los resultados de sus más férreos perseguidores, quienes no han disputado su encuentro.

El gran protagonista de la noche fue Raphinha, autor de los dos goles del encuentro y responsable directo de que el conjunto blaugrana alcanzara la cifra simbólica de 100 goles anotados en lo que va del 2025, una marca que refleja el poder ofensivo del equipo dirigido por Hansi Flick.

Además de alabar lo positivo del resultado, el estratega blaugrana afirmó que para ellos es bueno meterle presión a equipos como el Real Madrid, quien cada jornada tiene que remar contra corriente para poder alcanzar a los culés y así poder conquistar el máximo circuito del balompié español.

No voy a hablar de los rivales. No es una pregunta para mí. Está bien que hayamos ganado hoy y que tengamos tres puntos más de ventaja y ponerles presión, están a siete. Para mí está muy bien ganar y seguir con la buena dinámica. Es fantástico ver al equipo así, tras unas semanas que nos costaron. También jugamos mejor. Hemos recuperado a jugadores. No me importan los rivales Hansi Flick

Victoria de líderes 🫡 pic.twitter.com/ShrvPV7Z8F — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 13, 2025

Además de esto, Flick reconoció que es genial y clave jugar con su casa con plantel completo, así mismo evitó hablar directamente de la escuadra merengue, afirmando que para él lo único preocupante es lo que hagan ellos dentro del terreno de juego.