En la víspera de la final de la Supercopa de España, Hansi Flick despejó una de las grandes incógnitas que rodeaban al once inicial del FC Barcelona. El técnico alemán confirmó en rueda de prensa que Lamine Yamal será titular en el decisivo encuentro de mañana, después de no haber salido de inicio en la semifinal del miércoles frente al Athletic Club.

La respuesta fue tan breve como contundente, reflejo de una decisión ya tomada y plenamente asumida por el cuerpo técnico: “¿Puede Lamine Yamal empezar mañana?”, “Sí.”

Confianza total en una pieza diferencial

La titularidad de Lamine Yamal no es un simple ajuste táctico, sino una declaración de intenciones. Flick entiende que, en una final ante el Real Madrid, el desequilibrio individual puede marcar la diferencia, y el joven extremo se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del Barça.

Tras dosificarle en semifinales, el técnico alemán apuesta ahora sin reservas por el talento del canterano, consciente de su capacidad para romper defensas, generar superioridades y cambiar el ritmo del partido en escenarios de máxima exigencia.

De la gestión al protagonismo

La ausencia de Lamine en el once inicial ante el Athletic respondió a una planificación medida. Flick ha demostrado desde su llegada una gestión cuidadosa de los jóvenes, pero también una confianza absoluta cuando el contexto lo exige. Y una final es, precisamente, ese contexto.

Con su presencia desde el primer minuto, el Barcelona gana profundidad, desborde y una amenaza constante por banda, un factor clave para intentar desactivar a la defensa madridista.

Una apuesta para conquistar el título

La confirmación de Lamine Yamal como titular refuerza la idea de que Flick quiere un Barça valiente, protagonista y ofensivo desde el inicio. En un 'Clásico' con un título en juego, el entrenador alemán no se guarda cartas y apuesta por su talento más desequilibrante para lanzarse a por la Supercopa.

Mañana, bajo la mirada de todo el mundo, Lamine Yamal tendrá la oportunidad de ser decisivo en una final. Y Flick ya ha dejado claro que confía plenamente en él.