Hansi Flick da una esperanzadora noticia sobre el regreso de Lamine Yamal

Lamine Yamal ya lleva varios partidos fuera del FC Barcelona por una molestia muscular, pero su regreso está cada vez más cerca.

La estrella del club azulgrana cuenta con la participación del personal médico del club para poder llegar al cruce ante el PSG por la Champions League, que se jugará el 1 de octubre. Aunque hasta incluso podría ir al banquillo ante la Real Sociedad el próximo fin de semana.

Más allá de su deseo, faltaba la confirmación de Hansi Flick para determinar los pasos a seguir con la joya culé de 18 años. El entrenador alemán no titubeó y dio esperanza a toda la afición blaugrana ante el esperado regreso de Yamal de cara al trascendental duelo ante los de Luis Enrique de la próxima semana.

"El regreso de Lamine Yamal tras su lesión ya está cerca", anunció Hansi Flick. "Lamine entrenó bien este martes y hoy, así que está cerca de volver a la cancha pronto", declaró en rueda de prensa previa al duelo ante Real Oviedo de este jueves a las 3.30pm (C.E. EEUU) 1.30pm (México) y 9.30pm (España).

Los culés se encuentran en la segunda posición de LaLiga, con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate.

Para cerrar, y respecto a la gala desarrollada en París a inicios de esta semana con la obtención del premio del Balón de Oro en manos de Ousmane Dembélé, cuando el gran candidato era el extremo del FC Barcelona, el entrenador del conjunto catalán habló sobre cómo puede repercutir en Yamal: "¿El Balón de Oro? No ganar este año será una clara motivación para él en los próximos años. Lamine lo toma con optimismo. Tendrá oportunidades de ganar el Balón de Oro, seguro… puede lograrlo", concluyó el técnico.

