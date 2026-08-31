Hansi Flick descarta fichajes de última hora y elogia a Gabriel Jesus: “Es un delantero top”

El FC Barcelona volvió a demostrar que luchará esta temporada por conseguir el tricampeonato de LaLiga. El cuadro blaugrana derrotó al Rayo Vallecano por marcador de 5-2 con dobletes de Raphinha y Lamine Yamal, además de un autogol de Florian Lejeune. Con este resultado, los catalanes se encuentran en primer lugar de la tabla con nueve puntos después de tres jornadas y mejor diferencia de goles que el Real Madrid.

En conferencia posterior al partido contra el Rayo, el entrenador alemán habló de varios temas de actualidad de su equipo. Flick destacó que sus jugadores tuvieron una gran reacción después de que el equipo madrileño se adelantara con gol de Sergio Camello al minuto 12.

No obstante, el estratega del Barcelona mencionó que "tenemos que tener más calma a veces con el balón y recuperar el control", en lugar de solamente atacar.

Flick elogia fichaje de Gabriel Jesus

En entrevista con DAZN, Flick brindó sus primeras declaraciones sobre el fichaje de Gabriel Jesus. El brasileño llega procedente del Arsenal y apunta a ser el centro delantero blaugrana toda vez que el el club de la Ciudad Condal fracasó en su intento por fichar a Julián Álvarez.

Para mí Gabriel Jesus es un delantero top. Estoy muy contento de que esté aquí. Nos puede dar muchas cosas Hansi Flick

🗣️ "Para mí es un delantero top. Nos puede dar muchas cosas"



Hansi Flick, contento con la llegada al Barça de Gabriel Jesus 🔵🔴#ElPost pic.twitter.com/uo8Myzumwu — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2026

Gabriel Jesus se coronó campeón de la Premier League y fue finalista de la Champions League con el Arsenal en la temporada 2025/2026, pero jugó un rol secundario en la plantilla de los Gunners.

El delantero brasileño de 29 años disputó un total de 27 partidos (Premier, Champions, FA Cup y EFL Cup), anotó seis goles y dio dos asistencias.

¿Llegará un fichaje más al Barcelona antes del cierre de registros?

En conferencia de prensa, el entrenador alemán fue cuestionado sobre la posibilidad de que llegue un último refuerzo antes de que cierre el mercado de fichajes de verano. Flick prácticamente descartó la contratación de algún jugador más.

No creo (que el Barcelona fiche a un último refuerzo), pero veremos Hansi Flick

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

La ventana de transferencias en LaLiga cerrará este martes 1 de septiembre a las 23:59 horas, hora peninsular española.