Hansi Flick elige a su favorito para ganar el Balón de Oro 2026

Luego de la goleada por 5-1 del FC Barcelona sobre el Feyenoord en el debut de la UEFA Champions League 2026/27, Hansi Flick fue consultado por la carrera por el Balón de Oro 2026 y no dudó en respaldar a Lamine Yamal.

“Lamine merece ganar. Es excepcional y lo demuestra en cada partido”, afirmó el entrenador ante la prensa, después del encuentro en el Spotify Camp Nou.

⭐️ Hansi Flick on Lamine Yamal for the Ballon d’Or: “Lamine is my player, he's a Barcelona player and I also think he would deserve that too to win the Ballon d'Or this year!”.



“He’s an exceptional player. You can see that in every match. He's SPECIAL”. pic.twitter.com/npIFBLlwAN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026

El futbolista español volvió a ser determinante en ataque y aportó uno de los tantos del contundente triunfo. Su influencia en el juego ofensivo del conjunto culé se mantiene como una de las grandes fortalezas del equipo catalán.

Flick no tiene dudas con su figura

El alemán fue todavía más contundente al explicar qué hace diferente a Yamal. Para Flick, no se trata solamente de sus números o de las jugadas decisivas, sino de la capacidad que tiene el extremo para ofrecer algo especial prácticamente en cada partido.

“Es un jugador excepcional. Puedes verlo en cada partido. Es especial”, sostuvo el entrenador, que de esta manera se posicionó claramente a favor de su futbolista en una disputa por el máximo reconocimiento individual.

Raphinha y Pedri también entran en la pelea

Aún así, Flick no se limitó a mencionar solo a Yamal y también consideró que otros dos referentes del plantel azulgrana tienen argumentos suficientes para formar parte de la discusión por el premio. “Raphinha y Pedri también deberían estar en la lista. Son demasiado buenos para no estar”, aseguró.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLE | LLUIS GENE/GettyImages

De esta manera, el entrenador dejó claro que considera al Barcelona bien representado entre los principales candidatos al Balón de Oro. Mientras Yamal concentra buena parte de los reflectores, el rendimiento de Raphinha y Pedri también puede resultar determinante en una temporada en la que el conjunto catalán apunta a competir por todos los grandes títulos europeos.

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