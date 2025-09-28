Hansi Flick elogia a Lamine Yamal tras triunfo ante la Real Sociedad: "Todos pueden ver lo fantástico que es"
El Futbol Club Barcelona es el nuevo líder de LaLiga 2025/26 luego de derrotar dos goles por uno a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuic. Llegó a 19 unidades, con lo que se puso una por encima del Real Madrid y tres delante del Villarreal.
Pero pareciera que esto no es lo más importante en la cúpula mayor blaugrana y es que apenas terminó el partido, Hansi Flick se desvivió en elogios para Lamine Yamal, quien recientemente ganó por segunda ocasión consecutiva el Trofeo Kopa, como mejor jugador menos de 21 años.
El director técnico culé aseguró que era bueno tenerlo de regreso después de una ligera lesión y que le hace feliz que todo el mundo pueda ver las capacidades que tiene un futbolista de 18 años, mismo que hoy pelea por convertirse en el mejor del mundo y que hoy con solo unos minutos en el campo, dio una asistencia de gol.
Es espléndido tenerle de vuelta [a Lamine]. Todo el mundo puede ver lo fantástico jugador que es. Rápido ha demostrado la fuerza que tiene y su capacidad de generar ocasiones.Hansi Flick
De igual manera el alemán se tomó un tiempo para hablar de la posición de honor que tienen en la primera división de España y afirmó que aunque puede ser algo pasajero, le gusta porque mete presión al Real Madrid, quien cayó este fin de semana por goleada frente al Atlético de Madrid.
Puede ser momentáneo, está bien porque metemos presión al Real Madrid y a los que van detrás y ahora debemos defender esta posiciónHansi Flick
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.