El Futbol Club Barcelona es el nuevo líder de LaLiga 2025/26 luego de derrotar dos goles por uno a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuic. Llegó a 19 unidades, con lo que se puso una por encima del Real Madrid y tres delante del Villarreal.

Pero pareciera que esto no es lo más importante en la cúpula mayor blaugrana y es que apenas terminó el partido, Hansi Flick se desvivió en elogios para Lamine Yamal, quien recientemente ganó por segunda ocasión consecutiva el Trofeo Kopa, como mejor jugador menos de 21 años.

El director técnico culé aseguró que era bueno tenerlo de regreso después de una ligera lesión y que le hace feliz que todo el mundo pueda ver las capacidades que tiene un futbolista de 18 años, mismo que hoy pelea por convertirse en el mejor del mundo y que hoy con solo unos minutos en el campo, dio una asistencia de gol.

Es espléndido tenerle de vuelta [a Lamine]. Todo el mundo puede ver lo fantástico jugador que es. Rápido ha demostrado la fuerza que tiene y su capacidad de generar ocasiones. Hansi Flick

LAMINE YAMAL COMES BACK FROM INJURY AND ONE MINUTE LATER ASSISTS LEWANDOWSKI TO TAKE THE LEAD!! 🔥 pic.twitter.com/Mmc5YQ9r17 — ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2025

De igual manera el alemán se tomó un tiempo para hablar de la posición de honor que tienen en la primera división de España y afirmó que aunque puede ser algo pasajero, le gusta porque mete presión al Real Madrid, quien cayó este fin de semana por goleada frente al Atlético de Madrid.