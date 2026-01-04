Hansi Flick es honesto a pesar del triunfo del Barcelona frente al Espanyol: "No lo merecíamos"

El Futbol Club Barcelona se ha llevado la victoria en el RCDE Stadium al derrotar dos goles por cero al Espanyol y así llegaron a 49 unidades, mismas que los mantendrán como líderes en solitario pase lo que pase en esta Jornada 18 de LaLiga.

Pasados los 80 minutos del encuentro parecía que el marcador quedaría empatado a cero goles gracias a la destacada participación de Joan García bajo los tres palos, ya que evitó seis jugadas de peligro para su equipo, pero los cambios funcionaron y fue así que a los culés les bastaron 240 segundos para revertir esa historia.

Al 86' apareció una genialidad de Dani Olmo, quien la clavó al ángulo para abrir el marcador y antes del agregado apareció Robert Lewandowski, quien aprovechó la segunda asistencia de Fermín López para poner cifras definitivas a este encuentro, mismo que Hansi Flick calificó como uno que no merecían ganar.

Hay que reconocer el fantástico partido del Espanyol con una atmósfera increíble en un derbi que disfruté mucho. No lo merecíamos, para ser honesto, pero al final la calidad que teníamos sobre el campo después de los cambios decidió el partido. Hansi Flick

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Además de las críticas hacia el interno del equipo, el estratega alemán no reparó en elogiar lo hecho por Joan García, quien a su forma de ver el encuentro, salvó a su equipo de sucumbir hoy en el derbi, afirmando que sin importar su pasado, este jugador lo entregó todo en este encuentro.

Estuvo fantástico. Sé que aprecia mucho esto y que nunca olvidará lo que pasó aquí. Es increíble su rendimiento durante toda la temporada. Creo que hoy estuvo fantástico, además dejando la portería a cero. Fue responsable de ello. Hansi Flick

Tras este triunfo de vital importancia en el arranque del año, los blaugranas ya piensan en su siguiente partido y es que el próximo 7 de enero se medirán frente al Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA