Hansi Flick estalla por la ausencia de Raphinha en el FIFA The Best XI: “Es una broma”

Los premios The Best de la FIFA continúan generando debate. Hace unos días, el máximo organismo del futbol mundial reveló su once ideal de la temporada, una elección que desató polémica al dejar fuera a varios futbolistas de alto rendimiento e incluir a otros que, a juicio de especialistas y aficionados, no merecían aparecer en la lista.

La FIFA incluyó en su once ideal de la temporada a Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Hansi Flick, director técnico del FC Barcelona, se mostró crítico de este listado debido a que ignoró lo hecho por Raphinha durante esta campaña.

El técnico alemán calificó como “una broma” la selección realizada por la FIFA, al considerar que se ignoró el rendimiento del extremo brasileño tanto con el FC Barcelona como con su selección nacional, pese a su impacto y regularidad a lo largo de la temporada.

Raphinha fue el máximo goleador de la Champions League. Es increíble. Lo más importante es su impacto (…) Es una broma de mal gusto. No puedo creer que no esté ahí Hansi Flick

Raphinha consiguió el título de goleo de la Champions League en la temporada 2024/2025 con 13 anotaciones, empatado con Serhou Guirassy.

Asimismo, el extremo brasileño fue una pieza clave en la conquista de los títulos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España durante esa misma campaña.

En la presente temporada, Raphinha suma seis goles y tres asistencias en 13 partidos disputados en todas las competencias (LaLiga, Champions League y Copa del Rey).

El FC Barcelona se medirá al Villarreal CF este domingo 21 de diciembre en el Estadio de la Cerámica, en un duelo correspondiente a la jornada 17 de la LaLiga.