Hansi Flick evitó la polémica tras su derrota contra la Real Sociedad: "No perderé energía con el árbitro"

El Futbol Club Barcelona trastabilló por primera ocasión en cualquier competición desde hace once partidos y lo hizo hoy frente a la Real Sociedad en la Jornada 20 de LaLiga, un partido que estuvo lleno de polémica arbitral y en el que a los dirigidos por Hansi Flick les marcaron tres jugadas con revisión del VAR que fueron mayormente dudosas.

Todo comenzó con el gol que había marcado Fermín López apenas a los seis minutos del encuentro, el cual fue bien marcado ya que venía precedido de una falta sobre Takefusa Kubo. Posteriormente se dieron dos jugadas que sí pudieron influir directamente en el marcador de este duelo disputado en Anoeta.

La primera fue un fuera de lugar milimétrico en el que Jules Koundé peleó una esférica casi en el área chica contra la zaga txuri urdín y ahí entre rebotes le dejó la pelota puesta a Lamine Yamal para que este de izquierda cruzara al arquero rival y marcara el primero de la noche, sin embargo, este fue anulado por un supuesto fuera de juego.

A la postre también se dio una marcación de un penal que también fue invalidado debido a un fuera de juego del mismo juvenil español. Esto fue motivo suficiente para que Hansi Flick afirmara en conferencia de prensa que estaba decepcionado por el trabajo de Gil Manzano, pero no iba a desgastarse de más hablando del tema.

No puedo decir que estoy decepcionado porque es así. No quiero perder energías con el árbitro. Todo el mundo en la televisión y en el estadio vieron su actuación. Tenemos que aceptarlo. Hansi Flick

Además de hablar de las polémicas arbitrales, el estratega alemán se dio el tiempo de hablar del trabajo de sus jugadores en el campo, situación que también lo dejó con un mal sabor de boca, ya que acorde a sus palabras tuvieron que haberse llevado un marcador positivo en esta visita.

Tuvimos un buen juego, pero estoy decepcionado. El resultado no refleja lo que vimos en el campo. Fuimos el mejor equipo con diferencia. Tenemos mucha mala suerte. Hansi Flick

Con esta derrota, los culés terminaron el fin de semana como líderes absolutos de la temporada 2025/26, aunque ya no con un margen tan holgado, ya que después del triunfo del Real Madrid contra el Levante, ya solo hay un punto de diferencia entre ambos a falta de mucho recorrido en el campeonato.