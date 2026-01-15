Hansi Flick lleva al Barcelona a una racha histórica y supera el registro de Luis Enrique

El FC Barcelona atraviesa uno de sus mejores momentos en lo que lleva de "la era Hansi Flick". Este miércoles, el conjunto blaugrana venció al Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey, resultado que no solo aseguró el boleto a la siguiente ronda, sino que también colocó al técnico alemán en los libros de historia del club.

Con la victoria ante el Racing, Flick alcanzó once triunfos consecutivos al frente del Barcelona, una cifra que rompe el registro de perfección que había establecido Luis Enrique durante la temporada 2015-2016. Aquella versión del Barça, dominante en España y Europa, se había quedado en diez victorias consecutivas, marca que ahora queda oficialmente superada.

El contexto del logro añade un valor especial. Flick asumió el mando en un escenario de transición deportiva, con un plantel en reconstrucción y con jóvenes ganando protagonismo. Aun así, el equipo ha respondido con solidez, regularidad y una mentalidad competitiva que se refleja partido a partido, independientemente del torneo o del rival.

El triunfo sobre el Racing de Santander no fue una excepción. En un duelo copero que exigía concentración y oficio, el Barcelona impuso condiciones y resolvió el compromiso con autoridad, demostrando que la racha no es producto de la casualidad, sino de una idea futbolística clara y bien ejecutada por el grupo.

Pese al nuevo récord de Flick, la marca histórica del club sigue perteneciendo a Frank Rijkaard. El neerlandés, en la temporada 2005, logró encadenar 18 victorias consecutivas, una cifra que permanece como el techo máximo en la historia blaugrana. Aquel equipo sentó las bases del ciclo más exitoso del club en años posteriores.

FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO-PRESSER | FADEL SENNA/GettyImages

La comparación con etapas pasadas es inevitable, pero en el entorno culé se insiste en la cautela. Once triunfos consecutivos representan un impulso anímico enorme, aunque el propio Flick ha señalado en distintas ocasiones que el objetivo es la constancia a largo plazo y no únicamente los récords circunstanciales.

El calendario inmediato pondrá a prueba la solidez del Barcelona. Con compromisos en Liga, Copa y competiciones internacionales, mantener la racha será un desafío mayúsculo. Sin embargo, el equipo ha mostrado profundidad, orden táctico y una notable capacidad de adaptación ante distintos escenarios de partido.

Por ahora, Hansi Flick ya dejó su huella. Superar a Luis Enrique y acercarse, aunque aún a distancia, al histórico registro de Rijkaard confirma que el proyecto va por buen camino. El Barcelona avanza, gana y vuelve a mirar los registros históricos con ambición renovada.