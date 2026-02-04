Hansi Flick reconoce el sufrimiento del Barcelona ante el Albacete: “Fue un partido difícil”

El FC Barcelona tuvo que sudar más de la cuenta para sellar su pase a las semifinales de la Copa del Rey frente al Albacete. Aunque los blaugranas parecían tener el encuentro bajo control gracias a los goles de Lamine Yamal y Ronald Araújo, al 39’ y 56’, respectivamente, el conjunto manchego no bajó los brazos. Javier Moreno recortó distancias al minuto 87 y encendió las alarmas en el tramo final del partido. Finalmente, el equipo dirigido por Hansi Flick resistió la presión y aseguró el boleto, pero el Albacete fue un rival incómodo que vendió cara la derrota hasta el último suspiro.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Flick reconoció que el duelo ante el Albacete fue más complicado de lo previsto y admitió que su equipo se complicó el partido al desaprovechar varias ocasiones claras de gol. Pese a ello, el estratega alemán valoró el esfuerzo de sus jugadores y celebró la clasificación del Barcelona a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Fue un partido difícil y creo que podríamos haberlo hecho mucho más fácil, porque fallamos muchas ocasiones (...) Estoy feliz, orgulloso del equipo, y estamos en semifinales, que es lo mejor (...) Ha sido un encuentro muy igualado, pero creo que en líneas generales merecemos la victoria aunque tenemos que finalizar mejor las jugadas Hansi Flick

Hansi Flick destacó la actitud de sus jugadores pese al sufrimiento en el tramo final del encuentro ante el Albacete. El técnico alemán aseguró que no hay nada que reprochar en cuanto a mentalidad ni compromiso, subrayó que le gustó el desempeño de su equipo y recordó que este tipo de partidos de Copa están para ganarse, motivo por el cual se mostró satisfecho con el resultado.

Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del Rey | Anadolu/GettyImages

Finalmente, el estratega se refirió a la exigente carga de partidos que enfrenta el Barcelona. Señaló que su equipo ha tenido que competir prácticamente cada tres días y remarcó que, pese a esta pesada carga, el plantel siempre se muestra presente, preparado y competitivo.