Las declaraciones de Lamine Yamal sobre su futuro que gustarán en el FC Barcelona

El joven atacante del FC Barcelona abrió la nómina de premiados y recibió el Trofeo Mundo Deportivo de manos de Javier Godó, Conde de Godó y editor del Grupo Godó, en una ceremonia cargada de simbolismo.

Presentado como un futbolista que “bate récords de precocidad y ya es uno de los mejores del mundo”, el canterano subió al escenario con la naturalidad que lo caracteriza dentro y fuera de la cancha. Sin discursos extensos, dejó una frase que resume su momento: “Estoy en mi mejor etapa. Ojalá pueda quedarme toda la vida aquí, donde disfruto mucho cada día, en el mejor club y en la mejor ciudad del mundo", afirmó cuando le preguntaron por su futuro.

El impacto de un ‘10’ sin complejos

El 2025 marcó definitivamente la consagración de Lamine Yamal como figura global. Tras cumplir la mayoría de edad en julio, asumió el peso simbólico del dorsal que carga sin que eso condicionara su rendimiento. Lejos de sentir la presión, respondió con personalidad, talento y una madurez impropia de su edad.

Lamine Yamal, Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Su desequilibrio en el uno contra uno, la creatividad en los metros finales y su capacidad para aparecer en los partidos grandes lo convirtieron en una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por Hansi Flick. Ya sea en compromisos europeos o en los Clásicos ante el Real Madrid, Yamal demostró que no se esconde cuando la exigencia es máxima.

Números de estrella y confianza total del club

Los registros respaldan su influencia: 21 goles y 20 asistencias en el año natural, sumando todas las competiciones. En el contexto de las grandes ligas europeas, solo un futbolista logró mejores cifras combinadas de goles y asistencias, lo que dimensiona aún más el impacto del joven blaugrana.

El Barcelona pasó de cuidarlo como una joya emergente a blindarlo como eje del proyecto, asegurando su continuidad con una renovación hasta 2031.

Los premios individuales acompañaron su crecimiento: volvió a quedarse con el Trofeo Kopa y fue segundo tanto en el Balón de Oro como en The Best. En el plano económico, su valoración también refleja su estatus, con una cotización que lo coloca entre los futbolistas más valiosos del planeta.

Mientras tanto, Lamine mantiene el foco en lo inmediato. Con la Copa como objetivo cercano, su mensaje es claro: disfruta del presente, sueña en azulgrana y ya juega como un líder del futuro.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP