Hansi Flick recupera una pieza importante para el FC Barcelona después de casi cuatro meses

El FC Barcelona recibió una noticia positiva en su vuelta a la actividad tras la última fecha FIFA: Frenkie de Jong volvió a realizar parte del entrenamiento junto al resto del plantel, después de casi cuatro meses de baja por una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió con Países Bajos en el Mundial 2026.

En un primer momento, los estudios habían detectado una afectación menor y el futbolista pudo continuar jugando, pero una nueva evaluación al regresar a España reveló que el problema era más serio de lo previsto.

🚨 JUST IN: Frenkie de Jong returned to team training today, his first after 136 days. pic.twitter.com/eLZyt2qhhD — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 6, 2026

Desde entonces, el club siguió de cerca su evolución con un tratamiento conservador que permitió evitar una intervención quirúrgica.

De Jong da el siguiente paso

La recuperación del mediocampista se desarrolló de manera progresiva. Todavía el lunes había trabajado de forma individual, pero su evolución permitió que este martes diera un paso más y compartiera parte de la sesión con sus compañeros.

De igual manera, su incorporación no implica que De Jong esté preparado para regresar inmediatamente a la competencia; el cuerpo médico y el cuerpo técnico blaugrana deberán evaluar sus sensaciones antes de definir cuándo podrá volver a sumar minutos.

La intención del Barcelona es que el regreso se produzca de manera escalonada durante las próximas semanas. Primero deberá completar entrenamientos con normalidad y, posteriormente, podría recibir el alta competitiva para comenzar a tener participación.

Flick tendrá una pieza clave

Getafe Cf V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Para Hansi Flick, la recuperación del neerlandés supone una alternativa de enorme valor para el mediocampo. De Jong es uno de los futbolistas con mayor experiencia del plantel y su capacidad para conducir, asociarse y superar líneas puede ampliar las variantes del entrenador.

Además, durante la temporada 2025/26 aportó ocho asistencias, una cifra que demuestra su influencia más allá de la construcción del juego.

Aún así, la prioridad será que De Jong recupere ritmo competitivo y confianza antes de asumir nuevamente una carga elevada de minutos en este tramo de la temporada.

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