Hansi Flick revela cómo eligió a los capitanes del Barcelona

Habemus capitanes. En la previa del viaje a Valencia por la fecha 4 de LaLiga, Hansi Flick confirmó quiénes llevarán la cinta del Barcelona durante la temporada 2026/27 y explicó cómo se realizó la elección. El DT escogió personalmente a Raphinha y a Pedri, y dejó en manos del vestuario la designación de los otros tres.

El alemán justificó su intervención a partir de la influencia que los dos futbolistas tienen dentro del plantel. Raphinha y Pedri ocupan los dos primeros lugares dentro del orden establecido para portar el brazalete y fueron una elección personal del técnico. "Mi staff y yo tenemos ahora una mejor visión sobre lo que tenemos en el equipo y para mí es importante ver quién tiene mucha influencia. Ahí elegí a Raphinha y Pedri", expresó el técnico.

Hansi Flick, Pedri, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Flick también explicó por qué prefirió limitar su participación a dos elecciones y permitir que los futbolistas completaran el grupo mediante una votación. Eric García, Frenkie de Jong y Lamine Yamal fueron los tres seleccionados por sus compañeros.

La conformación supone dos modificaciones respecto del grupo anterior. Marc-André ter Stegen y Ronald Araujo ya no forman parte de la plantilla, y sus lugares fueron ocupados por García y Yamal. De Jong, por su parte, sigue dentro de los elegidos.

Flick recordó que la disponibilidad de algunos de los anteriores capitanes estuvo condicionada durante muchos períodos. Ter Stegen no venía jugando, Araujo pasó tiempo afuera y de Jong también tuvo ausencias. El técnico, entonces, buscó futbolistas con presencia habitual dentro del once y con influencia entre sus compañeros. "Cuando veo el equipo, veo a Raphinha y Pedri. No quería elegir a los demás, los quería a ellos porque son importantes y son fijos", señaló.

Lamine Yamal, Eric Garcia, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

El brasileño llega además al duelo contra el Valencia con cinco goles en las primeras tres fechas ligueras y se convirtió en el nuevo nueve del plantel. Pedri, por su parte, dejó una asistencia en el partido contra el Athletic Club.

La lista definitiva queda integrada, en orden, por Raphinha, Pedri, García, de Jong y Lamine. Flick valoró la conformación y remarcó qué espera de quienes asumirán esa función durante la temporada. "Estoy contento con la elección del equipo y de los cinco. Vamos a necesitar jugadores que puedan hablar y asumir responsabilidades", concluyó.