Hansi Flick revela cómo están Pedri y Dani Olmo después del triunfo del Barcelona ante el Atlético

El FC Barcelona derrotó 3-1 al Atlético de Madrid en la jornada 15 de LaLiga. Los blaugranas se impusieron gracias a las anotaciones de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres. No obstante, la victoria tuvo un sabor agridulce para el conjunto catalán, ya que Pedri y Dani Olmo abandonaron el terreno de juego por molestias físicas, al minuto 74 y 67, respectivamente.

En conferencia de prensa, Hansi Flick, director técnico del Barcelona, habló sobre el estado de ambos jugadores. El estratega alemán señaló que Pedri se encuentra bien tras el duelo ante el Atlético, pero reconoció que la situación de Dani Olmo es más preocupante.

Pedri está bien, un poco cansado. Dani Olmo tiene problemas en el hombro... veremos Hansi Flick

En su análisis tras la contundente victoria sobre los colchoneros, Flick consideró que su equipo jugó a un gran nivel y que hubo una mejora con respecto a exhibiciones recientes.

Los jugadores han estado a un gran nivel. Hemos jugado contra un gran equipo pero hemos luchado y hemos luchado juntos. Ha sido genial, diría que fantástico. Hemos hecho lo que habíamos hablado antes del partido y eso me hace feliz (...) Estoy muy satisfecho Hansi Flick

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Finalmente, el técnico blaugrana destacó la actuación de Raphinha, quien firmó un partido sobresaliente ante el Atlético de Madrid y contribuyó al triunfo con un gol. "Lo digo muy a menudo. Raphinha es un jugador muy importante para nosotros. Tenerlo de vuelta es clave. Estoy muy contento", dijo Flick sobre el extremo brasileño.

El FC Barcelona volverá a la acción el próximo sábado 6 de diciembre, cuando visite al Real Betis en el Estadio Benito Villamarín para disputar la jornada 16 de LaLiga. Los blaugranas llegarán a este compromiso como líderes generales, con 37 puntos.

¿Pedri y Dani Olmo estarán disponibles para jugar el duelo en Heliópolis?