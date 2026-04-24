Hansi Flick se pronuncia sobre la lesión de Lamine Yamal: "Debe aprender a leer el cuerpo"

El FC Barcelona tendrá un duelo imperdible frente al Getafe de Bordalás este sábado y Hansi Flick brindó su clásica rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga, donde, obviamente, fue consultado por el principal tema de interés del club Blaugrana: la lesión de Lamine Yamal.

"No es fácil la situación ni para nosotros ni para él. Él deberá gestionarla y aprender. Ahora está muy centrado, sabe que ha sido su primera lesión muscular. Está muy centrado, esta temporada no está disponible para nosotros, sí para el Mundial. Volverá más fuerte", arrancó el entrenador alemán.

"Él notó algo después de la falta, pero creyó que no era nada grave y decidió asumir la responsabilidad del penalti. Quizás sí fue a peor, pero uno debe tener la sensación. Nunca había tenido una lesión muscular, es muy joven. Debe aprender a leer el cuerpo, es una experiencia más para él y es lo que debe aprender: tener en cuenta las señales del cuerpo. Al final marcó el gol y nos llevamos los tres puntos", analizó.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGO | JOSEP LAGO/GettyImages

Sobre ese tema, cerró: "Lo necesitamos, un paso al frente de todos. Si falta uno, hay que juntar filas y gestionarlo. Todos tienen que dar el 100% o más por el equipo y por el resto. Nos quedan seis partidos y nuestro objetivo es siempre ganar. Mañana no será fácil, pero tenemos la calidad necesaria para jugar un muy buen partido".

Por último, analizó a su próximo rival: "Jugar contra el Getafe es difícil, defienden muy bien y si echas un vistazo a los últimos 10 partidos, serían segundos. Han tenido un gran rendimiento, tienen su filosofía y todo cuenta. Lo importante para nosotros es tener el ritmo adecuado. No cometer errores y es lo que quiero ver".

El FC Barcelona es líder de LaLiga y le saca nueve puntos al segundo, el Real Madrid, a quien enfrentará en un par de semanas. Salvo una catástrofe, se consagrará bicampeón de este torneo.

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