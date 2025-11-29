De manera momentánea el Futbol Club Barcelona se ha colocado como superlider de la tabla general de LaLiga 2025/26, esto al llegar a 34 unidades en 14 partidos disputados, dos puntos por encima del Real Madrid quien todavía no disputa su partido de esta Jornada 14, esto tras derrotar tres goles por uno al Deportivo Alavés en el renovado Spotify Camp Nou.

El primero en marcar fue Lamine Yamal, quien jamás había podido encajar un gol en este recinto y dos años y medio después lo consiguió, posteriormente Dani Olmo hizo un doblete que sentenció el encuentro, apenas su segundo desde que llegó a la escuadra blaugrana la campaña pasada.

Aunque para Hansi Flick lo que más llamó la atención fue la participación de Raphinha durante los 90 minutos, algo que no concretaba desde el pasado 18 de septiembre cuando jugó completo el partido contra el Newcastle United en la UEFA Champions League.

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El estratega culé afirmó que la calidad y el nivel de juego que muestra el brasileño cuando entra al campo son dignos de admiración y le sirven a él y a los suyos como ejemplo de lo que debe hacerse dentro del campo, tal y como sucedió el día de hoy.

Raphinha es un jugador que nos da dinámica de juego. Lo hemos echado de menos y para mí es importante porque da mucha intensidad. Cuando él empieza la presión, todo el mundo está listo para hacerlo también. Hansi Flick

Además. Flick fue autocrítico consigo mismo, ya que afirmó que aunque le haya dejado satisfecho el triunfo, sabe que hay muchas cosas por mejorar, como lo es la contundencia, algo que frente a equipos de mayor envergadura le será complicado.