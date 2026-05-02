Hansi Flick, sobre ganar LaLiga esta jornada: “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo”

El FC Barcelona dio un paso importante en la carrera por el título de LaLiga: este sábado 2 de mayo, el cuadro blaugrana se impuso por marcadord de 2-1 al Osasuna, con goles de Robert Lewandowsky y Ferran Torres, y llegó a 88 puntos. En caso de que el Real Madrid no venza al Espanyol el domingo en el partido de la jornada 34 del campeonato español, el cuadro dirigido por Hansi Flick se coronará campeón.

Los merengues suman 74 puntos con 15 puntos por jugarse. Es decir, el Madrid necesita un cierre perfecto y que los blaugranas pierdan sus cuatro partidos restantes para quedarse con el título, algo que parece poco probable.

CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Flick fue cuestionado en entrevista postpartido con DAZN sobre la posibilidad de coronarse en esta misma jornada, tras un revés del cuadro blanco, o el próximo domingo 10 de mayo, cuando reciban al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

Nosotros hemos hecho nuestro trabajo ganando aquí (Estadio El Sadar vs Osasuna) y ahora no está en nuestras manos (levantar el título). Tenemos que esperar al partido de mañana del Espanyol, así que no depende de nosotros. Lo importante es ganar un título y lo celebraremos cuando podamos ganarlo Hansi Flick

The title keeps getting closer 🏆 pic.twitter.com/q3b6rJkTcS — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2026

Cuando se le cuestionó en conferencia de prensa si vería el duelo de este domingo entre el Real Madrid y el Espanyol, Flick contestó con humor y aseguró: "no lo sé, igual me voy con mi mujer a ver al Mago Pop".

En caso de que el Barcelona tenga un cierre perfecto de temporada, la escuadra culé podría conseguir un gran hito en la historia del club: obtener 100 puntos, algo que solo lograron en la campaña 2012/2013, bajo la dirección de Tito Vilanova.