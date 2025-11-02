Hansi Flick sobre la lesión de Lamine Yamal: "Las molestias no han desaparecido por completo"

El FC Barcelona se impuso 3-1 al Elche en la jornada 11 de LaLiga, con goles de Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. Los blaugranas recuperaron la senda de la victoria tras la derrota ante el Real Madrid en el Clásico de la semana pasada, sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre el estado físico de Yamal, quien fue sustituido al minuto 88.

La joya del conjunto catalán ha lidiado con problemas de lesiones a lo largo de toda la temporada, lo que ha encendido las alarmas en el entorno blaugrana. Tras el partido, Hansi Flick, entrenador del Barcelona, fue interrogado sobre el estatus de Yamal y si ya ha superado sus molestias físicas.



Hay que controlar la lesión de Lamine Yamal. Tiene que entrenar, seguir los tratamientos, y lo está haciendo. No puedo decir que las molestias hayan desaparecido por completo todavía Hansi Flick

❗️ Flick, sobre la lesión de Lamine: "Tiene que manejarla. No puedo decir que se haya acabado" pic.twitter.com/vYnBOxsOp9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 2, 2025

Lamine Yamal suma tres goles y cinco asistencias esta temporada en siete partidos disputados. El delantero de 18 años se perdió cuatro jornadas por lesión.

El Barcelona volverá a la actividad el próximo miércoles cuando visite al Club Brujas de Bélgica en partido de la cuarta jornada de la Champions League. El equipo de Flick suma seis puntos, tras cosechar dos triunfos y una derrota.

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El estratega alemán deberá ponderar si vale la pena arriesgar a Yamal en este encuentro —donde el equipo blaugrana partirá como claro favorito— o si resulta más prudente darle descanso, dosificar sus minutos para evitar que la lesión empeore y así contar con él a lo largo de toda la temporada.

¿Lamine Yamal podrá brillar con el Barcelona como en la temporada pasada a pesar de su lesión? ¿O su desempeño se verá afectado por la misma?