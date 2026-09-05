El FC Barcelona sufrió dos bajas fuertes en la delantera como las de Robert Lewandowski y Ferran Torres, por lo que se esperaba que se sumen nombres fuertes en ese sector de la cancha. La directiva sorprendió y contrató únicamente a Gabriel Jesús en el tramo final del mercado de fichajes, confiándole así la responsabilidad a Raphinha, que abandonó las bandas para meterse en el área.

En la rueda de prensa previa al choque de LaLiga con el Valencia, Hansi Flick elogió al brasileño ex Leeds: “Cuando juega de extremo también va bien de interior... su trabajo es fantástico. Es la mejor opción para nosotros ahora mismo. Él inicia la dinámica de presión. Nos ayuda mucho. Todos defendemos bien, pero es nuestra mejor opción para su posición”.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

En lo que va de la temporada, Raphinha ha mostrado un nivel superlativo: jugó los tres partidos del FC Barcelona en LaLiga, con cinco goles anotados y una asistencia brindada a un compañero. Buscará seguir por este gran camino para ayudar al equipo a pelear en todos los frentes, con la UEFA Champions League como obsesión principal.

El camino para el Barça continúa en Mestalla, donde se enfrentarán al Valencia este domingo por la tarde. Entresemana les tocará debutar frente al Feyenoord de Países Bajos por la competencia continental, mientras que el fin de semana siguiente visitarán al Levante.

Raphinha, premiado con la cinta de capitán

El propio Hansi Flick fue quien confirmó la noticia este sábado en rueda de prensa: “Llevo aquí dos años y sabemos más sobre el equipo. Yo he decidido que Raphinha y Pedri sean capitanes y el vestuario votó a Lamine, Eric y De Jong”.

Además, agregó: "Solo ha habido dos cambios. Ter Stegen y Ronald no están en la plantilla, están Eric y Lamine en su lugar. Cuando veo la influencia de los jugadores, veo a Raphinha y a Pedri... Yo elijo a dos y los jugadores, a tres. Elijo a los que son titulares. Conozco al vestuario. Marc no jugaba, tampoco Ronald... Los compañeros han designado sus opciones. Todo va bien. Pero en algún momento tal vez tengamos que hablar. Necesito a cada jugador. Ha sido una buena elección de capitanes".