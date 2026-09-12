El FC Barcelona es un manojo de ilusión tras un arranque de temporada inmejorable: tienen puntaje perfecto en LaLiga y debutaron con victoria en la UEFA Champions League. Para colmo, metieron 15 goles en los últimos tres partidos.

En ese marco, el entrenador del club catalán fue contundente a la hora de hablar de objetivos: "Este año quieren ganar la Champions League. Es nuestro objetivo. Pero también es importante LaLiga. Ganarla tres veces seguidas sería increíble. Para mí es más como entrenamos cada día, lo que demostramos y mantenernos en buena forma", dijo.

"Como recupero, como recupera el cuerpo, como como, como duermo. Esto es importante jugando cada tres días. Tener cuidado para el cuerpo y la mente. Tienen que pensar que es bueno para ellos. Tenemos muchos expertos atentos para apoyarles para que estén en la mejor forma para el próximo partido. Los días entre partidos son muy importantes", agregó.

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Alex Caparros/GettyImages

Además, ponderó las instalaciones del Barça: "Puedes ver el nuevo gimnasio, que acabará pronto, y tendremos más espacio para hacer cosas mejores para la recuperación. Paso a paso, esto no tiene que ver solo con que tienen que hacer los jugadores. Hay que hacer cosas por ellos".

La ilusión de ganar la UEFA Champions League va creciendo partido a partido, pero Flick intenta tener los pies sobre la tierra a la hora de responder si es su mejor Barça hasta ahora: "Sabemos que en el fútbol todo puede cambiar rápido. Me gusta la situación actual, pero tenemos que estar muy concentrados. Si cambia algo, iremos en mala dirección y no queremos".

"Estamos muy felices de como estamos jugando, pero sabemos que debemos demostrarlo cada partido. Cuando las cosas funcionan, es importante para nosotros. Si perdemos alguna de estas cosas y no estamos al 100%, no será bueno", cerró el entrenador alemán.