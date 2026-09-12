Hansi Flick volvió a llenar de elogios a Raphinha

El FC Barcelona vive un arranque de temporada soñado, ubicándose con puntaje ideal en LaLiga al cabo de cuatro encuentros y con un aplastante debut 5-1 contra el Feyenoord en la UEFA Champions League que los llena de ilusión de levantar la sexta el próximo 5 de junio en el Metropolitano, aunque el camino será largo.

Uno de los grandes artífices de que el Barça haya arrancado como arrancó la temporada 2026/27 es Raphinha, que se reubicó como centrodelantero titular y que tiene a su favor grandes números en lo que va de la campaña: lleva ocho goles en cinco encuentros, anotando en todos los compromisos del Blaugrana hasta ahora.

En la rueda de prensa previa a la visita al Levante, Hansi Flick se refirió a su gran presente: "Tenemos tres perfiles diferentes, pero Gordon, Adeyemi y Olmo también pueden jugar, así como Fermín. Tenemos varias opciones. Rapha está jugando fantástico, es increíble. Si juega así, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo", dijo el alemán en la rueda de prensa previa al partido con el Levante.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORD | LLUIS GENE/GettyImages

Por razones físicas, tuvo un Mundial 2026 por debajo de la media que puede mostrar: sumó minutos frente a Marruecos, Haití y Noruega. Contra los centroamericanos sufrió una molestia que lo sacó tanto del duelo final de la fase de grupos ante Escocia como de los 16avos de final contra Japón. Regresó recién para la eliminación en octavos frente a los Vikingos.



El nacido en Porto Alegre tuvo una buena temporada 2025/26 más allá de las lesiones: jugó 22 de los 37 partidos posibles de LaLiga, con un aporte de 13 goles y tres asistencias. En la UEFA Champions League jugó siete de 12, con tres tantos y misma cantidad de pases gol. En la Copa del Rey concretó dos apariciones, con una anotación y una asistencia.

