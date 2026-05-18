Hansi Flick y la nueva marca histórica que consiguió con el Barcelona en LaLiga

El FC Barcelona logró refrendar su corona de LaLiga de España al llevarse las palmas en la temporada 2025-2026, la cual está por culminar el próximo 24 de mayo con la Jornada 38, donde el bicampeón se despedirá visitando al Valencia.

Spotify Camp Nou | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

De la mano del técnico alemán Hansi Flick, el Barça ha logrado mejorar su nivel, apoyado por el talento nato de elementos como Lamine Yamal, Pablo Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Joan García, el brasileño Raphinha Dias, el polaco Robert Lewandowski, el uruguayo Ronald Araújo, entre otros.



La idea futbolística del timonel germano se ha visto desde su arribo a la institución y aunque su gran pendiente sigue siendo hacerse con la UEFA Champions League no puede dejarse de lado lo que hizo en la actual campaña de LaLiga, ya que por primera vez en la historia de esta, un equipo culminó todo el certamen ganando sus 19 partidos de local, lo cual llevó a cabo el club catalán en el Spotify Camp Nou, con 57 goles a favor y diez en contra.



De acuerdo con el especialista en datos, MisterChip, el récord lo tenía el Real Madrid en la temporada 1985-86 cuando logró 17 victorias en el mismo número de enfrentamientos, aunque en aquel año únicamente había 18 clubes en la competencia, la cual ahora tiene un total de 20.

Los culés abrieron la temporada en casa hasta la Jornada 4 cuando destrozaron 6-0 al Valencia con dobletes de Fermín, Raphinha y Lewandowski. Posteriormente, golearon 3-0 al Getafe con doblete de Ferran Torres. Más adelante vinieron los triunfos 2-1 sobre la Real Sociedad, mismo resultado ante el Girona, un 3-1 frente al Elche, un 4-0 contra el Athletic Club con un nuevo doblete de Ferran, un 3-1 al Deportivo Alavés con doblete de Olmo, un 2-0 al Osasuna y cerraron la primera vuelta al superar 3-1 al Atlético Madrid.

Lewandowski se despidió con lágrimas del inmueble culé | Pedro Salado/GettyImages

Tras el parón invernal vino la segunda vuelta y en la Jornada 21, el Barcelona goleó 3-0 al Real Oviedo, una dosis que repitió al Mallorca y al Levante. Más adelante, el Villarreal fue víctima con un 4-1, donde Yamal convirtió un ‘hat-trick’. Después vino el triunfo 5-2 ante el Sevilla tras un doblete de Raphinha. Continuó la visita del Rayo Vallecano, que cayó por la mínima. Con respecto al 'derbi barcelonés', el Barça salió airoso 4-1 ante el Espanyol gracias a un doblete de Ferran. La recta final del campeonato arribó con un 1-0 frente al Celta de Vigo y el encuentro que decidió la coronación culé, El Clásico, con los de casa pegando 2-0 al Real Madrid siendo el inglés Marcus Rashford y Ferran los vacunadores de los merengues. Finalmente, en la penúltima jornada, la historia del Camp Nou fue gratificante ya que se cerró con un 3-1 sobre el Real Betis, con doblete de Raphinha, en la despedida de Lewandowski con el club blaugrana.