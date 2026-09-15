¿Hará su debut con América Carlos Álvarez en el duelo ante Chivas?

Carlos Álvarez podría causar baja con el América para enfrentar a Chivas en el próximo clásico nacional. El futbolista español continúa sin entrenarse con normalidad debido a las molestias físicas con las que llegó a México y su participación permanece en duda para el encuentro.

El fichaje de los del nido de Coapa aterrizó en territorio mexicano tocado físicamente después de su etapa con el Levante. Las evaluaciones realizadas posteriormente confirmaron que Álvarez presenta una pubalgia, problema que por ahora le ha impedido integrarse completamente a la dinámica de trabajo establecida por el cuerpo técnico de Guillermo Almada.

¡TSSS!😳



Es semana de Clásico Nacional y el español no llegará para el encuentro. Pero, ¿por qué? pic.twitter.com/IPS2AkZm0G — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 15, 2026

Actualmente, el español de 23 años trabaja por separado del resto de sus compañeros mientras continúa con su proceso de recuperación. En Coapa buscan controlar las cargas y evitar cualquier situación que pueda provocar un retroceso, sobre todo valorando que su etapa en el club recién inicia.

Si bien la lesión no es considrada grave y existe tranquilidad respecto a su evolución, la meta de cuerpo técnico y médico, es la de no forzar al español con el fin de no agravar su estado de salud. Siendo así, no se han de correr riesgos innecesarios.

Rcd Espanyol V Levante Ud - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Esta situación coloca al español prácticamente contrarreloj para estar disponible frente al Guadalajara. Si bien en América hay cierta urgencia de ganar el clásico luego de la reciente derrota ante Cruz Azul, esto no implica que el club esté abierto a poner sobre el limbo el estado físico de su fichaje estelar.

Clave señalar que más allá de la prudencia, no existe una decisión final tomada. El América continuará evaluando diariamente la evolución de la pubalgia y esperará hasta el próximo sábado para tomar una decisión final. La misma dependerá de cómo progrese el ibérico durante los trabajo diarios.

Así, Álvarez permanece como una seria duda para disputar su primer clásico en México. Está claro que América necesita un jugador de su perfil dentro de la cancha, pero no vale la pena poner en riesgo su presencia en lo que resta de torneo, por forzar la misma para un encuentro aislado.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CLUB AMÉRICA