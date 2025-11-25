Harry Kane habla sobre el interés del Barcelona en su fichaje

El reciente ruido mediático que situaba a Harry Kane en la órbita del FC Barcelona acaba de recibir una respuesta contundente por parte del propio delantero inglés.

Es que en medio de especulaciones que apuntaban a que el club catalán veía en el goleador del Bayern Múnich una alternativa de primer nivel para reemplazar a Robert Lewandowski, el primero decidió poner fin a los rumores a través del medio Bild.

El dueño de 23 tantos en lo que va de ejercicio afirmó con claridad que no ha existido ningún tipo de acercamiento del Barcelona ni de otro equipo. “No he tenido contacto con nadie y nadie se ha puesto en contacto conmigo. Me siento muy cómodo en la situación actual, aunque todavía no hemos hablado con el Bayern sobre ello”.

🚨 Harry Kane on Barça links: “I haven't had any contact with anyone. I feel very comfortable, even though we haven't yet discussed my situation with Bayern”.



“So no rush... I’m really happy in Munich. It’s very unlikely that anything will change after this season”, told BILD. pic.twitter.com/O7ABt1ChXY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2025

De hecho, Kane insistió en que vive su futuro con absoluta tranquilidad, dado que su felicidad en Múnich es evidente y que su rendimiento en el campo así lo refleja: “No hay prisa. Soy realmente feliz en Múnich. Se ve en la manera en la que juego. Si llega a haber contacto con el club que sea ya veremos, pero no pienso en la próxima temporada. Antes hay un Mundial en verano y es muy poco probable que algo cambie después de esta temporada”.

Asimismo, el capitán de la selección inglesa cree que la afición bávara debería estar tranquila ante los incesantes rumores que lo vinculan al Barcelona. “No hay nada de qué preocuparse”, señaló el ex Tottenham Hotspur.

Pese a que el contrato de Kane con el Bayern culmina en 2027, existe una cláusula que le permitiría salir en el verano del 2026 a cambio de 65 millones de euros. “Las conversaciones (de renovación) no serán el próximo mes; quizá el año que viene. Entonces lo discutiremos; estamos en buena posición y me siento bien. No estamos nerviosos, ni el club tampoco”, aseguró el actual máximo anotador de la Bundesliga.

De ese modo, parece que el Barça necesitará mirar otras opciones de peso si de verdad planea reemplazar a Lewandowski, de 37 años, tras el presente curso.

