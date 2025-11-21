Harry Kane se convierte en la prioridad absoluta del FC Barcelona para reforzar el ataque

El FC Barcelona analiza las diferentes opciones que tiene en el mercado para reforzar su plantilla para la temporada próxima, ya que sabe que hay jugadores importantes que no seguirían en el club luego del Mundial 2026.

Y es que el gran objetivo es un delantero centro dado que Robert Lewandowski acaba contrato y en agosto de 2026 cumplirá 38 años. Y aunque todavía no hay nada decidido, en ese futuro escenario post-Lewandowski en las últimas semanas está subiendo como máxima prioridad la opción de Harry Kane (32 años) y con una cláusula de 65 millones de euros, actualmente en el Bayern Múnich luego de muchísimos años de carrera en el Tottenham de la Premier League.

El killer inglés se encuentra en una situación similar a la del polaco cuando llegó al club culé, es decir, sigue rindiendo a un nivel top, de hecho probablemente es el mejor de su carrera, pero existe la incógnita de cuándo dejará de hacerlo, por más que se confía que tiene aún 3 o 4 años más a un máximo nivel.

Harry Kane | Ryan Pierse/GettyImages

El mayor riesgo es pagarle el alto salario que percibe en un contrato a varios años y que salga mal.

Dada la delicada situación económica del Barça, este es uno de los pocos jugadores de clase mundial que se puede permitir. Laporta está sopesando a hacer un esfuerzo importante por Kane y tienen claro que es la prioridad número uno para el próximo mercado, según ha informado ‘Mundo Deportivo’.

Harry Kane, de 32 años de edad, disputó 46 partidos con el Bayern Múnich la temporada pasada entre todas las competiciones, superando los 3500 minutos de juego, en los que marcó 38 goles y repartió 11 asistencias.

El delantero inglés, que ronda el gol y medio por 90 minutos, se ha colado entre los mejores comienzos en una Bundesliga con el Bayern Múnich.

