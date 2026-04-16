Harry Kane lanza mensaje al Real Madrid luego de las quejas arbitrales

El Real Madrid terminó por firmar el fracaso de temporada luego de su caída en la Champions League a manos del Bayern Múnich. Los de la capital de España fueron más competitivos de lo que se esperaba en contra de los de Baviera, sin embargo, no les dio para conseguir la remontada en campo alemán.

El duelo se vio marcado sobre el cierre del mismo luego de una expulsión a Eduardo Camavinga que para más de uno no tenía argumento. Siendo el caso, tanto jugadores como cuerpo técnico del Madrid han externado su malestar de formal pública, acto al cual ha dado respuesta una de las figuras del Bayern, Harry Kane.

🚨 Harry Kane: “I'm sure Real Madrid are angry about the red card, but they got many things go their way over the years, so...”.@welt 🎥 pic.twitter.com/Y7v6RcRJs3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026

De eso estoy seguro (la molestia del Madrid), pero en los últimos años tuvieron muchas decisiones que cayeron a su favor... Fue una tarjeta amarilla tonta. Como jugador no puedes simplemente agarrar el balón e irte corriendo con él, sobre todo si ya has visto una amarilla, es muy arriesgado. El arbitró lo decidió así y esta bien que una acción así se haya saldado a nuestro favor. Harry Kane

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Quien es para muchos el mejor centro delantero del planeta, pidió a la plantilla del Madrid hacer memoria y recordar las varias ocasiones en la que, dentro de esta misma rivalidad, fueron beneficiados.

Una de ellas, la más reciente y ya con Harry Kane en el Bayern, lo sucedido la última vez que ambos clubes se cruzaron. En aquel juego un gol mal anulado por un fuera de juego inexistente y señalado con premura, dejó a los germanos fuera de la Champions.

El hecho está consumado y el Bayern está en la antesala de la final. Su siguiente rival es el PSG vigente campeón de Europa. Kane, quien pidió foco deportivo para los suyos, seguramente será uno de los estelares dentro de la cancha.