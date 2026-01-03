Según un reporte de medios de comunicación, el Charlotte FC de la Major League Soccer (MLS) está interesado en fichar a Harvey Elliott, cedido por el Liverpool y actualmente bajo contrato con el Aston Villa.

Elliott se despidió del Merseyside el último día del plazo de fichajes de septiembre para unirse al equipo de Unai Emery, con ganas de seguir creciendo tras años marginado en el club de su infancia. El acuerdo de cesión, valorado en unos 35 millones de libras (47,1 millones de dólares), incluye la obligación de formalizar la transferencia el próximo verano si el centrocampista disputa 10 partidos con el Aston Villa.

Sin embargo, Elliott solo ha disputado cinco partidos con los Villains, ninguno desde octubre. El club parece no estar interesado en activar la opción de compra del jugador de 22 años de edad, y el Liverpool no tiene opción de volver a fichar a su jugador.

Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 | BSR Agency/GettyImages

Peor aún, el inglés, que ya ha jugado con los Reds y el Aston Villa esta temporada, no puede jugar en un tercer club con un calendario de verano a primavera, según las directrices de la FIFA. Con tan pocas opciones, Charlotte se ha convertido en una posible vía de escape para Elliott.

El medio The Athletic informa que el club de la MLS está interesado en fichar al exjugador de los Reds con un acuerdo similar al que llevó a Wilfried Zaha a Carolina del Norte en 2025; el extremo ya jugó en el Galatasaray y el Lyon antes de unirse al Crown, que fue eliminado en la primera ronda de los playoffs de la Copa MLS 2025.

Elliott sigue indeciso sobre su futuro, pero tendrá que decidir si quiere seguir en el banquillo de Emery o dar el salto a la MLS, cuya temporada 2026 arranca a finales de febrero.

Emery da su veredicto sobre el futuro de Elliott en el Aston Villa

Unai Emery sólo tiene cosas positivas que decir sobre Harvey Elliott | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Emery opinó sobre la falta de minutos de Elliott desde su fichaje por el Aston Villa, y con su declaración arrojó una luz sobre la precaria situación en la que se encuentran el entrenador, el jugador y el club.

"Debo tomar una decisión, pero sin perjudicar a la persona. Porque es muy buena persona y jugador, y se merece lo mejor. Tras su marcha, quizá podamos aprovechar su posición para trabajar por algo”, dijo Emery.

“El problema que tenemos con Harvey es que este año está cedido y, si juega, debemos ficharlo. Hace dos meses decidimos que no nos convence ficharlo por el gasto de dinero”.

“Este es el problema. Pero entrena a diario, se porta muy bien con nosotros ayudándonos en los entrenamientos y, por supuesto, no es bueno ni para él ni para nosotros, pero así es el fútbol y a veces debemos tomar decisiones que no nos convienen”, agregó el entrenador.

Elliott solo ha jugado 167 minutos con el Aston Villa en cuatro meses. Un traspaso a la MLS le daría a esta promesa su mejor oportunidad de jugar con regularidad hasta junio, a menos que el Aston Villa y el Liverpool lleguen a un nuevo acuerdo.