Hat trick de Sergio Canales y Rayados de Monterrey golea 4-1 al Puebla, en el estadio Cuauhtémoc

La noche del viernes 29 de agosto del 2025, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla recibe la visita del Club de Fútbol Monterrey, para el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.

El conjunto poblano llega a este compromiso como último de la general, mientras que la escuadra regiomontana es líder absoluto de la competencia, con quince puntos cosechados de dieciocho posibles.

Monterrey v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los dirigidos por el ex guardameta de los Diablos Rojos del Toluca: Hernán Cristante, se pusieron al frente en el marcador, con gol de Marín al minuto treinta de la primera mitad. Sin embargo, en un lapso de quince minutos, la escuadra poblana cometió dos penales de forma increíble. Sergio Canales marcó el tanto del empate y después Lucas Ocampos logró el 2-1 en favor de la Pandilla.

En la segunda mitad, Rayados se adueñó del partido. El árbitro decidió no marcarles un penal a favor, pero esto a la Pandilla no le afectó. Sergio Canales marcó dos goles más, concretando su hat trick y poniendo el marcador 4-1 en favor de la escuadra visitante.

El tercer gol de Sergio Canales en el Puebla vs Rayados por la J7 del Apertura 2025

Sergio Canales no perdonó y anotó su tercer gol de la noche. 🔥



@ClubPueblaMX 1-4 #Rayados pic.twitter.com/GTv2v2BUiA — FOX (@somos_FOX) August 30, 2025

Por otro lado, les recordamos que el defensor español Sergio Ramos se perderá el duelo correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025, entre Rayados de Monterrey y los Gallos Blancos del Querétaro, en duelo a disputarse en la cancha del estadio La Corregidora, en Querétaro. ¿El motivo? Acumulación de tarjetas amarillas.