¿Hay división dentro del vestidor del América?

La derrota del América en el campo de los Pumas de la UNAM fue un duro golpe para el cuadro del nido de Coapa. Si bien es cierto que el marcador se ha definido por la mínimo, no se puede negar que los universitarios fueron superiores del segundo uno hasta el final del encuentro, mismo que bien pudo terminar por un marcador más amplio.

Es el segundo clásico de Liga MX en el presente torneo donde América cae derrotado. Esta situación no ha sido del todo bien recibida a nivel interno. En el vestidor, la armonía no se ha perdido, si embargo, sí hay más de un hombre que no está nada feliz con el estado de forma del club.

¿VESTIDOR ROTO? 😳



La derrota de América ante Pumas reavivó los rumores de una ruptura entre André Jardine y su equipo, algo que desde la derrota ante Chivas se puso sobre la mesa.



💥 En este sentido, León Lecanda de ESPN reporta que no hay tal ruptura, indicando ‘Que la… pic.twitter.com/tKivNSHWcU — Futbol Total (@futboltotal) March 24, 2026

León Lecanda descarta cualquier opción de que el vestidor esté roto en Coapa. Sin embargo, la fuente sí afirma que existe un sentimiento de desgaste en la relación del técnico André Jardine con una parte importante de la plantilla.

Si bien no se revelan los jugadores en cuestión, se señala que se trata de hombres que tiene ya un largo tiempo dentro del plantel. Los mismos han visto como el equipo da pasos hacia atrás, tanto en lo colectivo, como en su individual dentro de la plantilla.

FBL-MEX-PUMAS-AMERICA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Existe una sensación de urgencia de cambio en Coapa. Está claro que más de un ciclo se va a cerrar a final del semestre. Tanto jugadores, por mucho o poco que hayan ganado en el camino, como el mismo André Jardine, un técnico de época para el club, caminan sobre un cuerda muy floja.

Por ahora, en el nido desean cerrar filas para el cierre de curso, Si bien no están ni cerca de ser favoritos en ninguno de los dos torneos, siguen con vida tanto en la CONCACAF como en la Liga MX, por lo que, el trabajo debe seguir.

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