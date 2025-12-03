¿Hay futuro en Tigres para Miguel Borja?

Miguel Borja, delantero colombiano y figura reciente de River Plate, ha sido ofrecido formalmente a los Tigres de la UANL. El atacante quedará libre en las próximas semanas y ya busca definir su futuro, el cual apunta con fuerza hacia el futbol mexicano.

El jugador de 31 años quiere jugar en la Liga MX. Su entorno ha mantenido conversaciones con distintos clubes del país, pero entre todas las posibilidades, Tigres emerge como el destino favorito del goleador sudamericano.

¿NUEVO DELANTERO EN TIGRES?



Hoy en Infiltrados de RÉCORD, hablamos de la posibilidad de que Miguel Borja aterrice en el equipo universitario.



🎙️ @Carlos_Ponz / @RickyOlivaresV pic.twitter.com/UwsQvj8Bjz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 3, 2025

El interés universitario no es nuevo. Tigres ha seguido a Borja desde su paso por Junior y Palmeiras, y ahora, con su inminente libertad contractual, la oportunidad podría estar al alcance. Sin embargo, la decisión final estará en manos de Guido Pizarro, técnico felino.

Pizarro, convertido en entrenador para el ciclo 2026, deberá evaluar si el perfil del colombiano encaja en sus planes ofensivos. El estratega es quien marcará la pauta en el armado del plantel para el siguiente torneo, y Tigres no avanzará sin su aprobación.

En caso de que la respuesta sea afirmativa, los felinos deberán mover piezas. Borja ocuparía plaza de extranjero y Tigres necesita liberar un cupo. El nombre que surge como posible sacrificado es el del argentino Nicolás Ibáñez, quien no ha logrado consolidarse bajo las nuevas ideas del cuerpo técnico.

Boca Juniors v River Plate - Torneo Apertura Betano 2025 | Marcos Brindicci/GettyImages

La salida de Ibáñez permitiría abrir espacio para la llegada de un delantero con la capacidad y experiencia de Borja, quien ha demostrado vigencia y olfato goleador en sus últimos ciclos. Tigres sabe que la competencia en la Liga MX exige profundidad ofensiva y ve en el colombiano una opción ideal.

Pese a ello, el club regiomontano no es el único interesado. Borja tiene propuestas de otras instituciones mexicanas y de mercados alternativos en Sudamérica. Aun así, su prioridad es Tigres por infraestructura, ambición deportiva y poder económico.