¿Hay futuro para Álvaro Fidalgo dentro de la selección mexicana?

Para nadie es un secreto que el capitán del América, Álvaro Fidalgo, es un pieza deseada dentro de la selección mexicana. Se entiende que el jugador tendrá las vías legales para ser llamado al Tri a partir de febrero del próximo año.

Siendo el caso, Javier Aguirre, técnico de México afirma que en efecto tiene dentro de sus consideraciones al jugador de las águilas. El seleccionador asegura que si bien no ha tenido comunicación con Fidalgo, no tendrá traba en llamarle si le considera a la altura del reto.

Marzo del 2026 me dijeron que es elegible, no he hablado nada, porque no sabemos de aquí a marzo que pueda pasar, se está pendiente de su evolución de futbolista, él estaba en Segunda B, lo traen a México, lo trae Solari que era el único que lo conocía y acertó, trajo un jugador de tercer nivel y acá es un crack, fue buena apuesta y nos trajo a un jugador importante. Javier Aguirre

Aguirre afirma que si hay los argumentos legales y deportivos para llamarle, lo hará sin nada que pensar.

El chico lleva muchos años aquí, se naturalizó mexicano, tiene muchas ganas de jugar con la selección. Si es elegible, está jugando bien, ¿por qué no pensar en él? Pero en marzo 2026. Javier Aguirre

El 'Vasco' asegura que hasta el día de hoy no ha tenido contacto con Álvaro. Afirma que si en algún punto le convoca, lo hará y dejará la decisión cien por ciento en manos del ex Real Madrid.

No tendría por qué hacerlo (llamarle), me cuesta mucho a mí preguntarle a alguien ‘que te parece esto u el otro’, una de las cosas que cuando vine dije aquí hay que recuperar el orgullo por medio de la selección, no es obligatorio ni un castigo, vienes si quieres venir, te convoco, no quieres, nunca más. Javier Aguirre

