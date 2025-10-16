¿Hay futuro para Douglas Costa dentro de la Liga MX?

En tiempos recientes, han llegado a la Liga MX nombres de talla mundial que han puesto al torneo mexicano en los ojos del mundo. Algunos de esos jugadores han rendido incluso por encima de lo esperado. Otros han quedado a deber partiendo de la enorme expectativa que se tenía de ellos.

Siendo el caso, se entiende que en los próximos mercados más jugadores de renombre pueden arribar a México. Algunos son buscados por los propios equipos del país, y otros, ofrecidos por sus agentes sabiendo que la Liga MX es un destino costeable. Uno de estos casos, el más reciente, es el de Douglas Costa.

La prensa tanto en Brasil como en México afirman que el ex del Bayern Múnich ha sido ofrecido por su agente a varios equipos de la Liga MX. Siendo claros, los clubes que se conoce que tienen sobre su mesa al extremo brasileño son el Club América, los Pumas de la UNAM y por el último, el León.

Costa, de 35 años, actualmente milita dentro de la liga de Australia. Si bien el jugador tiene condiciones adecuadas en dicho país, su deseo es el de estar en fútbol de mayor nivel de competencia. De la misma forma, tanto él como su familia desean estar un poco más cerca de Brasil.

Por ahora, no hay respuesta de parte de los equipos que tienen a Costa en su mesa. Se entiende que por temas de edad, América es un destino casi que imposible para el jugador. Sin embargo, León y Pumas sí podrían tener interés por el brasileño, pues en tiempos no muy lejanos han cerrado fichajes de dicho perfil.

Douglas es un talento natural del fútbol. Sin embargo, entre lesiones y malas decisiones, el ex Juventus ha estancado su carrera de forma rotunda. Ahora, parece que se encuentra en los años finales de la misma.

