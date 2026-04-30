¿Hay futuro para Henry Martín en el Atlante?

Esta semana se han anunciado cambios radicales dentro del fútbol mexicano tanto en la selección mexicana, como en la Liga MX. En cuanto a lo que a la competición local compete, se confirmó el retorno del Atlante, un histórico de México a la primera división luego de adquirir la plaza del ahora extinto Mazatlán.

Siendo el caso, el club ha trazado de forma inmediata su camino a seguir de cara al futuro verano. El primer fichaje relevante es el de Miguel Herrera para el puesto de técnico. Luego de ello, la gerencia buscará formar un plantel competitivo con hombres de experiencia en la Liga MX, uno de los rumorados en horas recientes, Henry Martín.

No está en los planes del Potro de Hierro. 🚨



El delantero tiene contrato con el América hasta fin de año y tanto la directiva como el jugador buscan que lo cumpla en Coapa. ⚽️



VÍA: @Carlos_Ponz pic.twitter.com/1E6Z7RLti5 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 29, 2026

El capitán del cuadro de la capital del país ha sonado con fuerza para sumarse a la plantilla del cuadro atlantista este verano. Está claro que su relación con Miguel Herrera, quien fue su técnico en Tijuana años atrás y que tiempo después le llevó al América, tiene mucho que ver con el rumor.

El mismo se puede dar por terminado en este momento. Récord confirma que no hay el menor acercamiento ni con América, ni con el entorno de Henry para el traspaso. El jugador quiere enfocarse en recuperarse en el cierre del torneo y darle algo de lo que debe al club tras año y medio de nada.

Club America v Real Salt Lake - Leagues Cup Phase One | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

Incluso si en algún punto el Atlante desea ir a más con Henry, el movimiento no será sencillo. El jugador es el mexicano dentro de Liga MX con mejor sueldo. Martín percibe tres millones de dólares fijos por año, una cifra que un club recién regresado al máximo circuito no puede disponer.

Seguramente el cuadro atlantista hará un mercado interesante para ser competitivo desde el primer segundo. Sin embargo, la vía Henry Martín está muy lejos de firmarse.