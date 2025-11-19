¿Hay futuro para James Rodríguez dentro de Cruz Azul?

James Rodríguez volvió a aparecer en el radar de la Liga MX. El mediocampista colombiano, tras su complicado y gris paso por el León, fue ofrecido a Cruz Azul con la intención de mantenerse en el fútbol mexicano. Sin embargo, en La Noria no contemplan su llegada.

De acuerdo con información de Javier Alarcón, la directiva cementera analizó el ofrecimiento, pero rápidamente decidió descartarlo. Aunque reconocen que James sigue siendo una figura mediática y un nombre de peso internacional, su rendimiento reciente genera demasiadas dudas.

James Rodríguez no está en la mira de Cruz Azul.



Más aquí: https://t.co/nqZpVHKu0j pic.twitter.com/0ym4yUpVRH — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) November 19, 2025

El colombiano quiere seguir en México. Su adaptación a la liga y el entorno del país son factores que lo motivan a buscar continuidad. No obstante, Cruz Azul no considera que su perfil deportivo encaje en lo que busca el proyecto actual.

Además del rendimiento, existe otro obstáculo determinante: su salario. James Rodríguez cobra cerca de 5 millones de dólares anuales, una cifra totalmente fuera del presupuesto del conjunto celeste, que ha reestructurado su masa salarial para el torneo 2026.

Colombia v Australia - International Friendly | Jordan Bank/GettyImages

En La Noria entienden que pagar una cantidad tan elevada por un jugador que no ha mostrado consistencia sería un movimiento de alto riesgo. La apuesta por futbolistas con ritmo, regularidad y proyección inmediata es hoy la prioridad del club.

Por ahora, Cruz Azul no piensa en refuerzos. El mercado de invierno será manejado con absoluta cautela y sin precipitaciones. La instrucción es clara: no se incorporará a ningún jugador sin un análisis exhaustivo y sin cumplir las necesidades reales del equipo.

Será hasta el cierre del 2025 cuando la directiva defina los posibles fichajes en función de las posiciones que realmente deban reforzarse. El club quiere evitar errores del pasado y construir un plantel equilibrado.

La situación deja claro que, por más nombre que tenga James Rodríguez, su presente futbolístico y su salario lo alejan automáticamente de Cruz Azul. Por ahora, su futuro en la Liga MX luce incierto, mientras el club cementero mantiene su postura de prudencia y estabilidad.