¿Hay futuro para Javairo Dilrosun dentro de los Tigres?

El fichaje de Javairo Dilrosun terminó por ser un dolor de cabeza para el América. Si bien los inicios del extremo fueron positivos dentro del nido de Coapa, con el paso del tiempo su rendimiento bajó de forma radical, al punto de ser hoy mismo poco más que un descarte dentro de la plantilla.

Ahora, con los mercados de Europa cerrados y poco interés en otras ligas fuera del viejo continente, América y el jugador buscan acomodo de emergencia dentro de la Liga MX. Queda diez días para registros y es por ello que los de la capital del país han ofrecido a Tigres a Javairo.

La directiva del América le ofrece a Tigres una cesión por lo que resta de 2025. El cuadro de la capital del país está abierto a pagar parte del sueldo del jugador. Los de la UANL valoran el movimiento.

Sobre la posible llegada de Javairo, Guido Pizarro, técnico de la escuadra felina, aseguró que la puerta está abierta a sumar un refuerzo más siempre y cuando se den las condiciones deportivas y financieras:

Hay muchos nombres que salen, la directiva y nosotros estamos trabajando en conjunto para que sea lo mejor para el club a corto, mediano y largo plazo. Se verán las soluciones en estos 10 días. Si no, como digo siempre, muy conforme con el plantel, muy contento. Iremos a buscar los objetivos con el plantel que tenemos, pero bueno, quedan 10 días. Son nombres, no descarto, no veo posibilidades y estoy muy conforme con el equipo. Guido Pizarro

