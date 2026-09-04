¿Hay futuro para Willer Ditta en el mercado de Medio Oriente?

En los últimos días el futuro de Willer Ditta con Cruz Azul ha estado sobre la mesa de la incertidumbre. Primero, un futuro en Argentina con River Plate generó mucho ruido alrededor del central colombiano. Dicho rumor no llegó a más y se quedó solo como una especulación fugaz.

Sin embargo, en las más recientes horas un destino mucho más poderoso en lo financiero ha sido vinculado con el zaguero. El club es el Shabab Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos, una posibilidad que se entiende no está contemplada ni por el jugador, ni mucho menos por Cruz Azul.

WILLER DITTA



Nada con Emiratos Árabes Unidos. pic.twitter.com/hvikQftpdd — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 3, 2026

Desde Europa se rumorea que Ditta llegará al cuadro de los jeques por unidos 4,5 millones de euros finales de traspaso. Dentro de ese escenario, el central recibiría además una mejora de sueldo muy superlativo con respecto de lo que percibe en Cruz Azul. Sin embargo, fuentes cercanas al club descartan al cien por ciento dicho escenario.

Fue Adrián Esparza Oteo, Insider del cuadro de la capital de México quien negó tal posibilidad. El periodista afirma que no existe nada entre el Cruz Azul y el Shabab Al-Ahli. Ni siquiera el más mínimo sondeo. Así mismo, la fuente asegura que el entorno de Ditta no tiene nada formal por parte del cuadro árabe para el traspaso del zaguero.

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En este momento, la postura de Cruz Azul de Cruz Azul es la misma que ya se ha informado en cuanto surgió el interés de River Plate: Willer no está a la venta. Con el poco tiempo que resta de mercado, conseguir un reemplazo de igual o incluso superior nivel, será casi que imposible.

Ditta por su parte está cómodo en La Noria. El jugador no va a forzar una salida del club bajo ninguna circunstancia, hecho que hace pensar todavía más que un futuro fuera del equipo está descartado para este verano.

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