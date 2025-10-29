¿Hay interés de Tigres y América en James Rodríguez?

Como te hemos informado en este espacio, el futuro de James Rodríguez está fuera del León. El cuadro de la Liga MX no se plantean la renovación del colombiano, pues consideran que hay una disparidad importante entre lo que percibe en sueldo el '10' y lo que aporta dentro del campo.

Siendo el caso, todo indica que en cuestión de días el colombiano será agente libre. De forma natural, un jugador con su nivel de fama tendrá mercado en todo el planeta. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido información que afirma que el ex Real Madrid podría quedarse dentro de la Liga MX en el corto plazo.

Ekrem Konur reporta que tanto el América como los Tigres de la UANL tienen en la mira a James para el mercado de invierno. Su condición de agente libre y su ya conocimiento de la Liga MX luego de un año en México, hacen que el jugador sea una pieza atractiva tanto para los de la capital, como para los del norte del país.

Adicional, Francisco Montes, fuente en México que confirmó el fichaje de James por León, añade que el interés de América y Tigres es real. Ambos clubes ya habrían hecho un primer contacto con el entorno del jugador para conocer las condiciones de su firma de cara al invierno.

Por ahora, no hay oferta sobre la mesa ni de los felinos, ni de las águilas. Todo se limita a un interés que puede progresar una vez que el jugador deje al León y que ambos equipos por su parte, liberen plazas de no formado en México.

Hoy mismo James es el tercer jugador mejor pagado con 4,5 millones de dólares más bonos. Ni América, ni Tigres tienen hoy alguien dentro de sus plantillas con tales ingresos.

