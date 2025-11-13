¿Hay jugadores del Barcelona y Real Madrid en los nominados al Premio Puskas?
La FIFA reveló este jueves la lista de nominados al Premio Puskas 2025, reconocimiento que distingue al mejor gol de la temporada anterior, comprendida entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto del presente año natural.
Entre los aspirantes al galardón destaca un nombre español, y del FC Barcelona: nada menos que Lamine Yamal, quien figura como el único representante de LaLiga; mientras que no hay activos del Real Madrid en este renglón.
El joven astro azulgrana terminó siendo incluido por el espectacular tanto que abrió el camino a la victoria en el derbi catalán de finales de mayo; mismo que, además, resultó decisivo para que los de Hansi Flick conquistaran la competición liguera. Aquella jugada, recordada por el cambio de ritmo, habilidad y precisión en el golpeo de Lamine, tuvo un componente curioso, dado que el guardameta que lo sufrió fue Joan García, hoy en el Barça, aunque en ese entonces defendía los palos del Espanyol.
La nominación de Yamal llega en medio de un período de alta exposición mediática, marcado por la polémica reciente en torno a su desconvocatoria de la selección española a raíz de su sonado problema de pubalgia. Pese a ello, el extremo 18 años continúa acumulando reconocimientos que lo consolidan como uno de los grandes de la actualidad.
Entre los aspirantes a un reconocimiento en el cual se honra al mítico Ferenc Puskas, también figuran nombres de peso del panorama internacional, tal es el caso el inglés Declan Rice, autor de un golazo de tiro libre ante Thibaut Courtois durante el duelo entre el Arsenal y el Real Madrid en la ida de cuartos de final de la pasada Champions League, en abril.
El listado se completa con anotaciones procedentes de la Serie A italiana, el fútbol sudamericano, la Liga MX mexicana y el Mundial de Clubes, lo que confirma el carácter global de una distinción que, año tras año, celebra la creatividad y belleza de esta disciplina.
Todos los nominados al Premio Puskas 2025
Jugador
Partido
Alerrandro
Vitória vs. Cruzeiro
Alessandro Deiola
Cagliari vs. Venezia
Amr Nasser
Al-Ahly vs. Pharco
Carlos Orrantía
Querétaro vs. Atlas
Declan Rice
Arsenal vs. Real Madrid
Kévin Rodrigues
Kasımpaşa vs. Rizespor
Lamine Yamal
Espanyol vs. FC Barcelona
Lucas Ribeiro
Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund
Pedro de la Vega
Cruz Azul vs. Seattle Sounders
Rizky Ridho
Persija Jakarta vs. Arema
Santiago Montiel
Independiente vs. Independiente Rivadavia
