El jugador del Real Madrid que sale en defensa de Lamine Yamal

A más de tres semanas de su polémico cruce de palabras con algunos futbolistas del Real Madrid, tras el final del Clásico liguero del 26 de octubre, Lamine Yamal ha seguido en el foco mediático. Ahora por haber sido desconvocado de la selección española para la actual doble fecha FIFA.

Sin embargo, el extremo de 18 años ha recibido el apoyo público de un compañero de La Roja quien, paradójicamente, pertenece al conjunto merengue.

En efecto, Dean Huijsen salió en defensa de Lamine en medio de la creciente tensión entre el FC Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido la gestión de la lesión del atacante blaugrana.

Durante una entrevista en Radio Marca, Huijsen intentó rebajar la polémica generada por la situación del hispano-marroquí. “Lamine es un chico normal, que tiene sólo 18 años. A veces las cosas se exageran”, comentó el central madridista.

🇪🇸 🛡️ Huijsen defiende a Lamine en #LaTribu de @RadioMARCA



Estas han sido sus palabras 📻👇 https://t.co/p6AZlFugVT — MARCA (@marca) November 13, 2025

El conflicto surgió tras la decisión del seleccionador Luis de la Fuente de permitir que Yamal abandonara la concentración del combinado nacional, pese a las recomendaciones de los médicos. Es que el cuerpo médico de España consideraba que el jugador pudo estar disponible para el segundo compromiso de esta ventana, frente a Turquía, el martes, pero el citado estratega prefirió evitar mayores tensiones y autorizó el regreso de este último a Barcelona.

Semejante polémica se arrastra desde septiembre, cuando el vigente Balón de Plata sufrió una molestia en la ingle durante las Eliminatorias al Mundial 2026, trayendo consigo que el Barça acusara a la RFEF de haber forzado al propio Lamine a jugar infiltrado, lo que agravó su lesión. Desde entonces, la relación entre ambas partes se ha visto marcada por desconfianza y declaraciones cruzadas.

Ya en octubre, el zurdo, pero extremo por derecha, se perdió los desafíos internacionales de La Roja para recuperarse, aunque volvió a ser citado por de la Fuente en noviembre; claro que, su posterior baja reavivó el enfado en la Federación.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP